Dunque una Ferrari oltremodo competitiva per gli standard del 2020, in quanto mai si erano visto un Cavallino Rampante così in forma in una sessione disputata sull’asciutto. Si può quindi guardare con una certa fiducia alle qualifiche. Vedremo entrambe le Rosse in Q3? Lo scopriremo tra poche ore. Va rimarcato come Lance Stroll non sia sceso in pista. Secondo fonti spagnole, il canadese sarebbe risultato positivo al Covid-19. La Racing Point ha semplicemente annunciato che il pilota non si sente molto bene e che Nico Hülkenberg è in arrivo al Nürburgring.