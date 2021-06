Un super Max Verstappen ha conquistato la pole-position del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet, l’olandese della Red Bull ha fermato i cronometri sul tempo di 1’29″990 a precedere le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0″258) e del finlandese Valtteri Bottas (+0″386). Quinto e settimo posto per le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (+0″850) e del monegasco Charles Leclerc (+0″997).

Una prestazione di alto livello per l’alfiere di Milton Keynes che su un tracciato, sulla carta favorevole alle Frecce Nere, ha saputo mettere insieme un ottimo giro e nello stesso tempo ha messo in mostra un’ottima velocità in termini di costanza: “Sono molto contento di questa pole perché su questa pista le Mercedes sono sempre state molto veloci“, le parole a caldo di Max.

Ho avuto ottime sensazioni dalla FP2 e oggi ci siamo ripetuti nelle qualifiche. La macchina mi ha dato ottime indicazioni e la nostra motivazione è quella di ottenere quei 25 punti che non sono arrivati a Baku“, le considerazioni dell’orange relativamente all’incidente del GP di Azerbaijan quando era in testa alla gara.

Sono fiducioso se penso alla gara perché la Red Bull è stata performante ieri nella FP2 quando abbiamo simulato il passo gara e quindi credo che possiamo vincere“, ha chiosato Verstappen.

La versione di Hamilton

Il pilota inglese ha dichiarato ai microfoni della massima formula dopo la Q3: “Voglio iniziare salutando tutti i tifosi. Mi riscalda il cuore vedere le presone sulle gradinate. A livello mentale non è stato facile. Abbiamo lavorato parecchio per raggiungere la prima fila”.

Hamilton ha continuato dicendo: “Non sono mai stato contento della vettura. Alla fine il duro lavoro ha premiato. Complimenti a Max che ha fatto in lavoro eccellente. Domani sarà una nuova giornata, cercheremo di dare battaglia. Le prove libere non sono state perfette. In gara potrebbe piovere, potremo fare la danza della pioggia”.

