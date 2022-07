All’autodromo Paul Ricard è andata in archivio anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di F1. Anche questa, ovviamente, si è disputata sotto un sole cocente e con temperature elevatissime. A differenza di quanto accaduto nel primo pomeriggio, quando in tanti si sono dedicati al lavoro con pneumatici soft, la FP2 è cominciata nel segno delle simulazioni gara. Praticamente tutti si sono messi a girare con mescola media se non addirittura hard.

Curiosamente, Ferrari e Red Bull hanno diviso il loro lavoro a cosinusoide. Inizio e fine turno con le medium, cuore della sessione “calzando” la morbida. Ne è venuta fuori una situazione un po’ asimmetrica, in cui le duellanti per il Mondiale si sono studiate a distanza, senza mai cercare davvero il confronto diretto. Di certo c’è che la classifica dei tempi sorride alle Rosse, perché con le soft Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno rifilato più di mezzo secondo a Max Verstappen. Viene però il dubbio che l’olandese, almeno nella FP2, abbia giocato al gatto con il topo.

D’altronde il Campione del Mondo in carica ha fatto meglio in termini di passo, rifilando due-tre decimi a Leclerc con compound medio. Quarta e quinta piazza per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Le Frecce d’Argento non hanno convinto sul piano della prestazione né al mattino, né al pomeriggio. Terza forza, come sempre, ma in tanti le aspettavano a ridosso del Cavallino Rampante e del Drink Team, situazione che invece non si è verificata. Completamente disperso Sergio Perez, impantanato a centro classifica e in grossa difficoltà.

Classifica FP2

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:32.527 4

2 Charles LECLERC Ferrari +0.101 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.550 4

4 George RUSSELL Mercedes +0.764 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.990 5

6 Lando NORRIS McLaren +1.080 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri +1.379 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.401 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren +1.457 5

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.533 3

11 Fernando ALONSO Alpine +1.732 3

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.737 6

13 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.893 5

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.013 3

15 Lance STROLL Aston Martin +2.068 5

16 Alexander ALBON Williams +2.126 4

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +2.127 6

18 Esteban OCON Alpine +2.133 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.668 3

20 Nicholas LATIFI Williams +2.885

