Nicholas Latifi – per la prima volta approcciava questo tracciato e non conosceva a menadito curve e rettilinei della pista giapponese. La pioggia non ha dato tregua ai piloti in quel di Suzuka e lo spettacolo e le emozioni non sono state all’ordine del giorno in questo venerdì di prove libere che hanno visto tanti piloti finire sulla ghiaia, Mick Schumacher finire a muro e la coppia di Mercedes in grande spolvero in queste condizioni estreme. Questo meteo da lupi ha anche complicato maledettamente la vita a chi – come– per la prima volta approcciava questo tracciato e non conosceva a menadito curve e rettilinei della pista giapponese.

Il pilota canadese della Williams mentre stava provando a prendere confidenza con il circuito a un certo punto ha letteralmente sbagliato strada, infilandosi in una via di fuga e trovandosi il passaggio sbarrato da un guardrail. Un goffo errore, che il pilota ha provato a giustificare nel team radio con un malfunzionamento della vettura (“Non sono sicuro di cosa sia accaduto, la macchina, molto strano”) salvo poi dopo essersi accorto di aver fatto un errore di valutazione, fare retromarcia come il più normale degli automobilisti e riprendere la via maestra. Di seguito il video della curiosa scena...

Ad

GP Giappone Schumi jr tradito dall'acqua, a muro nelle FP1 e Haas ko: il video 5 ORE FA

Senna vs Prost, numeri e curiosità: il GP del Giappone in 2'

GP Giappone Leclerc: "FP2 poco significative, le gomme erano molto usurate" UN' ORA FA