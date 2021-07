Il sorriso amaro di chi sa di aver la coscienza pulita ma anche la consapevolezza che l’impresa e quella vittoria attesa da quasi 2 anni era davvero a un passo. Charles Leclerc lascia Silverstone e la Gran Bretagna con un secondo posto che mancava da un anno e dà morale ma anche con la sensazione di aver visto sfumare un’occasione d’oro per cogliere quel primo posto che alla Ferrari manca da oltre 665 giorni (22 settembre 2019, GP Singapore). Nonostante la rimonta di Hamilton e quel sorpasso giunto a due giri dalla bandiera a scacchi, la soddisfazione per una gara che ha rasentato la perfezione resta e lo si evince anche dalle parole nel post gara.

“E’ difficile godermi questo momento, ho dato il 200% ma non è stato sufficiente. Congratulazioni a Lewis ed è fantastico vedere tanti tifosi. Mi mancava qualcosina nella macchina, ma ero comunque veloce. Non mi aspettavo di lottare per la vittoria, abbiamo fatto un lavoro incredibile, purtroppo con le gomme dure non eravamo così veloci. Il team sta lavorando duro, sono orgoglioso della squadra e questa gara dimostra che stiamo facendo percorrendo la strada giusta”.

Chi invece si gode il trionfo e il bagno di folla dopo un GP da montagne russe e una vittoria voluta fortissimamente con una rimonta rabbiosa e colta nonostante 10 secondi di penalità è Lewis Hamilton che rigetta la scorrettezza ai danni di Max Verstappen e si gode l’ottava vittoria sul tracciato di casa.

Davvero qualcosa di travolgente. Meteo bellissimo, con il pubblico migliore del mondo. Il nostro pubblico è il migliore del mondo. Grazie ragazzi. Sono molto grato ai fan. Spero che tutti stiamo al sicuro e tornino a casa senza problemi. Non avrei potuto fare tutto questo senza il lavoro straordinario di Valtteri e del team. Rimontare con la penalità? E’ dura. Io ho dato tutto in questo weekend. Sono andato in fabbrica cercando di estrarre quei decimi in più di prestazione. Sono fiero di tutti i ragazzi, continuano a lavorare anche se siamo indietro. Nell’approccio alla gara sapevo che dovevo fronteggiare un rivale aggressivo come Max. Oggi io mio sono affiancato a lui e penso di avergli lasciato spazio. Ma al di là della penalità – che io sia d’accordo o meno – ho incassato il colpo e continuato a lavorare cercando di fare il mio lavoro e godermi il pubblico. Sentiremo l’inno nazionale e vedremo le bandiere britanniche”.

Binotto: "Hamilton era più veloce ma abbiamo riscattato il disastro di Francia"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto applaude l'ottima prestazione della Scuderia di Maranello in una domenica che ha regalato alla Rossa il secondo podio stagionale.

"Lewis era più veloce di noi. C’è dispiacere a due giri dalla fine, ma bisogna essere realisti. È stata una buona gara per noi dopo il disastro della Francia. Sono già tre gare, non c’è due senza tre, tre gare di seguito con buon ritmo di gara, questa è la cosa importante. Siamo concentrati su noi stessi, cerchiamo di migliorare continuamente. Silverstone è una pista ostica: abbiamo fatto una buona qualifica e ottenuto il secondo posto in gara. Fa piacere. Charles Leclerc è stato molto bravo tutto il weekend, in qualifica, nella qualifica sprint a e oggi. Anche Carlos è stato bravo, ma più sfortunato. Anche oggi peccato per il pit-stop. Un problema alla pistola gli è costata una posizione importante. Quando ha avuto pista libera ha girato molto forte anche lui. Questa è un’altra cosa importante per noi".

