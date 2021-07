La battaglia tra Lewis Hamilton e Max Verstappen tocca l'apice nelle battute iniziali del GP di Silverstone, in Gran Bretagna. Dopo una lunga serie di attacchi del pilota della Mercedes nel primo giro, Hamilton e Verstappen vanno a contatto nella curva Copse. La Red Bull dell'olandese finisce in maniera violenta contro le barriere, schiantandosi con il posteriore. Verstappen esce frastornato dall'abitacolo ed è costretto al ritiro.

La gara è stata fermata con bandiera rossa per permettere agli stewart di risistemare le barriere. I commissari di gara hanno inflitto dieci secondi di penalità a Lewis Hamilton.

Le colpe sono tutte di Hamilton? L’analisi dell’incidente

Di Paolo Sala. "Hamilton non sarebbe mai dovuto essere in quella posizione all'interno della Copse" Chris Horner, team principal della Red Bull, non ha dubbi riguardo alle responsabilità del pilota inglese sull’incidente ma è davvero unicamente tutta colpa di Hamilton?

L'incidente appare più figlio della gran foga che i due contendenti hanno messo nelle prime curve che non di particolari responsabilità. Hamilton sapeva di dover sfruttare i primi due giri per passare, e le ha provate tutte. Appare un incidente di gara. Certo, Verstappen è all'esterno ma con tutta la macchina davanti, quindi è difficile attribuirgli colpe. Motivo per cui in Red Bull si è fatta pressione per una penalizzazione pesante per Hamilton. Attendiamoci polemiche...

