Via libera anche alla Formula 1: l'Inghilterra, nonostante stia vivendo giorni ancora complicati a causa della variante Delta del Covid, decide di aprire le porte ai tifosi di F1 a Silverstone. Il Governo inglese ha dato l’ok per la massima capienza di pubblico al Gran Premio della Gran Bretagna, in programma nel weekend del 16-18 luglio 2021, includendo l’evento nel UK Government’s Event Research Programme (Erp).

Spettacolo in vista dunque anche se per accedere alle tribune gli spettatori dovranno provare la negatività di un tampone anti-Covid effettuato entro le 48 ore o dimostrare di essere già stati vaccinati, con la seconda dose ricevuta 14 giorni prima della giornata inaugurale del GP. La prassi per gli eventi, insomma, di questi tempi.

Stefano Domenicali, presidente e Ceo della Formula 1, ha dichiarato: “Sarà un weekend spettacolare, con migliaia di tifosi che assisteranno alla prima Sprint Race del sabato e alla gara della domenica. Voglio ringraziare Boris Johnson e la direzione del circuito di Silverstone per il loro lavoro”.

