Kimi Räikkönen sarà costretto a saltare anche il GP di Monza. Quello che sarebbe dovuto essere il suo ultimo GP di Monza visto che negli ultimi giorni il finlandese Alfa Romeo è risultato ancora positivo alla vigilia delle prove libere e sarà quindi Robert Kubica a prendere il suo posto anche nel GP nella Brianza. Dopo aver saltato il GP d'Olanda a causa della sua positività al covid,sarà costretto a saltare anche il GP di. Quello che sarebbe dovuto essere il suo ultimo GP di Monza visto che negli ultimi giorni il finlandese ha annunciato il ritiro a fine stagione . Il pilota dell'è risultato ancora positivo alla vigilia delle prove libere e saràa prendere il suo posto anche nel GP nella Brianza.

Secondo GP consecutivo per il pilota polacco, che era rientrato proprio nel week end scorso per sostituire Räikkönen sul circuito di Zandvoort. Non correva in F1 dal GP Abu Dhabi del 1 dicembre 2019 e ha chiuso 15° in Olanda, tutto sommato un buon piazzamento. Sarà al fianco di Giovanizzi anche a Monza con la speranza di fare ancora meglio.

Come detto, niente addio di Räikkönen a Monza, al GP che è sempre stato un po' il suo tabù. Non è mai riuscito a vincere su questo circuito, collezionando complessivamente 2 secondi posti, 2 terzi posti e 3 volte il 4° posto.

Formula 1 Ufficiale, Albon e Latifi comporranno la line-up Williams nel 2022 5 ORE FA

"Ciao Palermo, Monza is calling": Verstappen, che cavalcata

Formula 1 Raikkonen: "Il mio piano era di andare in pensione a 30 anni" 02/09/2021 A 14:22