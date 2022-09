Nella stagione di Formula 1 che sta battendo tutti i primati storici, anche il GP di Monza sta giocando la sua parte. Secondo una previsione pubblicata sull'edizione odierna del Sole 24 Ore, il grande evento sul circuito brianzolo ha già accolto la cifra record di 350.000 spettatori nell'intero weekend (tra prove libere, qualifiche e gara) ed è destinato, complice l'aumento dei prezzi rispetto all'epoca pre-pandemica, a disintegrare anche il super-indotto complessivo da 225 milioni registrato nel 2019, spingendosi addirittura verso quota 250.

I numeri degli alberghi sono sensazionali. Nella sola città di Milano sono state prenotate 30.000 camere in oltre 400 strutture, per un incasso totale di 10 milioni di euro. Considerando biglietto e indotto, la spesa media stimata per spettatore è di circa 500 euro.

Il record di incassi premia la scelta dell'ACI, che ha prolungato l'accordo con Liberty Media fino al 2025 a fronte di una tassa di 20 milioni per gara. Ma gli eventi in programma nel prossimo triennio si svolgeranno su un circuito ristrutturato e ammodernato, secondo la linea portata dalla proprietà statunitense del circus. Gli interventi coinvolgeranno i sottopassaggi, la copertura delle tribune, la dotazione tecnologica e la sostenibilità ambientale dell'autodromo, per un investimento complessivo oscillante tra i 100 e i 150 milioni di euro.

L'anno record della F1: incassi e sponsorizzazioni in forte crescita

Come detto, l'indotto record registrato dal Gran Premio di Monza si inserisce in un contesto più ampio di straordinaria floridità complessiva del movimento. Nei primi 6 mesi del 2022, il fatturato del circus ha superato il miliardo di euro, frutto di diritti TV, incassi delle gare e sponsorizzazioni in fortissima crescita.

Oltre allo storico accordo con Pirelli, fornitore unico degli pneumatici, sono stati firmati contratti molto ricchi con Aramco, compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita, dal valore di 400 milioni di euro (40 milioni per 10 anni), e con Crypto.com, per circa 100 milioni. In rialzo rispetto al periodo pandemico anche le sponsorizzazioni per le singole scuderie, con un valore totale che si aggira sui 190 milioni.

