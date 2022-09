Il weekend del Gp d'Italia si apre nel segno della Ferrari. Miglior tempo di Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere, a meno di un decimo lo segue il compagno Carlos Sainz. Seguono le Mercedes di Russell e Hamilton, solo 5° Max Verstappen che ha però fatto segnare un tempo non rappresentativo per via del traffico.

La notizia del venerdì di Monza è la penalità di 5 posizioni in griglia a carico di Verstappen , con la Red Bull che ha deciso di montare una nuova unità del motore termico. Come lui penalizzati Sainz e (15 posizioni), Perez (10 posizioni) e Hamilton che partirà dal fondo della griglia. Leclerc appare come favorito per la pole position, solo George Russell potrebbe insidiarlo. Il britannico si è fermato a circa 2 decimi in questa prima sessione e come il ferrarista potrà beneficiare della scia del compagno nella qualifica di domani.

Ancora da decifrare la performance della Red Bull con Verstappen bloccato da Norris nel giro veloce e apparso solo leggermente più veloce nel passo gara, in relazione con Ferrari e Mercedes.

La classifica delle FP1

1. LECLERC (Ferrari) 1.22.410

2. SAINZ (Ferrari) +0.077

3. RUSSELL (Mercedes) +0.279

4. HAMILTON (Mercedes) +0.421

5. VERSTAPPEN (Red Bull) +0.430

