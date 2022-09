John Elkann era una presenza fissa al box Ferrari durante Da ragazzo,era una presenza fissa al boxdurante le qualifiche del GP di Monza . Andava con il nonno, Gianni Agnelli, legatissimo a Jean Todt e Michael Schumacher. Oggi, il presidente della Ferrari tornerà a seguire la scuderia da vicino, toccando con mano gli enormi progressi compiuti rispetto al 2020, quando dava piena fiducia al team di Mattia Binotto per la ricostruzione in un momento drammatico.

"Quest'anno siamo competitivi, come avevo previsto due anni fa - ha dichiarato Elkann in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport -. Siamo stati capaci di trasformare questa competitività in vittorie. Siamo tornai per quattro volte sul gradino più alto del podio. Dietro ai successi c'è un grande lavoro di squadra. Nello sport professionistico sono i dettagli a fare la differenza".

John Elkann con Charles Leclerc (Ferrari) durante i test invernali del 2019 Credit Foto Getty Images

"C'è fiducia e riconoscenza per il lavoro svolto da Mattia Binotto e dai nostri ingegneri. Ma non c'è dubbio che il lavoro a Maranello, ai box, al muretto e al volante ha bisogno di maturare. Dobbiamo continuare a crescere. E questo vale per tutti. Ci sono ancora troppi errori: li abbiamo visti sull'affidabilità, sulla guida, sulla strategia".

"Abbiamo puntato a essere anzitutto competitivi. Se non sei competitivo non hai margini, mentre sull'affidabilità si può lavorare. Per questo sono fiducioso che dà qui al 2026 la Ferrari tornerà a vincere un Mondiale Costruttori e un Mondiale Piloti. Ci riusciremo prima di 20 anni di digiuno. Abbiamo la fortuna di avere al volante due grandi piloti, probabilmente la coppia più forte della Formula 1".

Capitolo Juventus: "Stiamo ricominciando un ciclo con giovani italiani e grandi campioni"

Elkann si è poi concentrato sulla Juventus, esprimendo un'ugual dose di fiducia nonostante l'avvio non brillantissimo in campionato e la sconfitta incassata in settimana nell'esordio in Champions League a Parigi. La squadra sta attraversando una fase di ricostruzione, con giovani talenti italiani affiancati a grandi campioni in grado di trasmettere esperienza.

"La Juventus sta attraversando un nuovo ciclo, come è successo molte volte nella storia ormai centenaria che lega la mia famiglia alla maglia bianconera. Dopo ogni ciclo bisogna avere la pazienza di ricostruire. La squadra è cambiata tantissimo, ma alla guida c'è un allenatore come Allegri che conosce bene il club e lo spirito di tenacia e concretezza che lo caratterizza. In queste fasi di transizione bisognerebbe partire con il piede giusto. Quello che dispiace è non poter ancora vedere la Juventus girare con tutti i cavalli e la potenza che avrebbe avuto a disposizione senza gli infortuni".

"Tutti i cicli partono da una squadra che ha forte identità di talenti italiani da valorizzare accanto a fuoriclasse già affermati. Miretti, Fagioli e Gatti, ad esempio, possono crescere vicino a un maestro d'esperienza come Di Maria, che darà un grande contributo al gruppo. È una strada che la Juve ha sempre seguito per riaprire dei cicli".

