FORMULA 1 - Dopo un week end dominato in lungo e in largo dalla Red Bull, è la Mercedes a prendersi a sorpresa la prima fila del Gp di Città del Messico di Formula 1 con un colpo di reni in Q3. In pole position non c'è però Lewis Hamilton, bensì Valtteri Bottas, che ha azzeccato in pieno l'ultimo tentativo strappando il tempo migliore. Mercedes che era sembrata in difficiltà fino alla Q2, con alacre attività ai box fino a poco prima della sessione per trovare soluzioni di set up, per poi risorgere nel finale con il doppio acuto al momento decisivo. Seconda fila Red Bull con Verstappen e Perez, che masticano amaro dopo aver dato mezzo secondo alle frecce d'argento nelle libere. Delusione per la Ferrari che piazza Sainz 6°, dietro Gasly, e Leclerc solo 8°, rallentato nell'ultimo giro dalle bandiere gialle esèposte per una incomprensione fra Tsunoda e Perez. L'obiettivo di essere la terza forza va ricostruito in gara.

GRIGLIA DI PARTENZA

Ad

Valtteri Bottas Mercedes 1:15:875 Lewis Hamilton Mercedes + 0.145 Max Verstappen Red Bull + 0.350 Sergio Perez Red Bull + 0.467 Pierre Gasly Alpha Tauri + 0.581 Carlos Sainz Ferrari + 0.886 Daniel Ricciardo McLaren + 0.888 Charles Leclerc Ferrari + 0.967 Yuki Tsunoda Alpha Tauri + 1.123 Lando Norris McLaren * Penalizzazione

GP Messico Perez e Verstappen dominano le FP3, bene la Ferrari con Sainz 3 ORE FA

MOMENTI CHIAVE

Seguono aggiornamenti!

Perez-show per le strade di Città del Messico con la sua Red Bull

GP Messico Verstappen domina le FP2 con la Red Bull; 5° Sainz, 7° Leclerc UN GIORNO FA