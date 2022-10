Charles Leclerc era rientrato con un Verstappen, che ha conquistato Mercedes in crescita. Il pilota monegasco ha spiegato quelle che sono state le difficoltà della sua Ferrari e, soprattutto, di non essere sicuro che il tutto verrà risolto entro l'inizio del GP. Dopo l'incidente nelle prove libere 2,era rientrato con un buon tempo nelle prove libere 3 . Un 4° posto che faceva ben sperare per le qualifiche, ma lì la distanza - in realtà - è stata importante sia sulla Red Bull di, che ha conquistato la sesta pole della stagione , sia nei confronti di unain crescita. Il pilota monegasco ha spiegato quelle che sono state le difficoltà della suae, soprattutto, di non essere sicuro che il tutto verrà risolto entro l'inizio del GP.

Dobbiamo controllare il motore, perdiamo nei rettilinei

Ad

Non sono stato in difficoltà per tutto il weekend. Ho fatto un errore in FP2 e ci si ricorda solo di quello. Oggi non ero contento del bilanciamento, ma c’era qualcosa di strano in qualifica alla macchina e dobbiamo controllare il motore perché perdevo un sacco nei rettilinei ed in generale non avevo una buona guidabilità quando premevo il pedale sull’acceleratore. Dobbiamo assolutamente capire il problema in vista della gara. [Charles Leclerc a Sky Sport]

GP Messico Binotto duro: "Red Bull illegale, la sanzione è insufficiente" UN' ORA FA

Un problema da risolvere entro la gara, ma...

Ci aspettavamo una qualifica difficile qui in Messico, anche rispetto alla Mercedes che aveva mostrato tanta velocità e ad una Red Bull da cui ci aspettavamo un altro step. Sapevamo di non avere margine su questa pista, però dal lato mio c’è sicuramente qualcosa che dobbiamo guardare adesso. Vorrei capire ciò che è successo e spero che possiamo risolverlo, ma non sono sicuro

Verstappen: "Vincere Mondiale a Suzuka speciale. Stagione impressionante"

GP Messico Ancora una pole di Verstappen! Sainz 5°, Leclerc solo 7° 2 ORE FA