Verstappen raggiante quello visto dopo la George Russell, finito al 2° posto per 0''304. Il pilota della Mercedes ha detto candidamente: “Mi prenderei a calci da solo...”. È unraggiante quello visto dopo la pole conquistata in Messico . Era da tanto tempo che sognava un primo posto nelle qualifiche da queste parti e, adesso, l'olandese sarà pronto a raggiungere il 14° successo stagionale in stagione. Cosa mai capitata nella storia della Formula 1 (battendo il record di Schumacher e Vettel). Meno felice, finito al 2° posto per 0''304. Il pilota della Mercedes ha detto candidamente: “”.

Max VERSTAPPEN

È stata una buona qualifica. Credo sia stata molto combattuta, ma dopo le FP3 ho fatto qualche aggiustamento alla macchina e ho trovato un ritmo migliore. Essere qui in pole position è davvero fantastico, so che la strada fino a curva 1 è molto lunga e ci sarà bisogno di una bella partenza, ma la macchina dovrebbe essere veloce e questa è la cosa più importante. È incredibile la passione di tutti i fan messicani, guidare nella zona dello stadio è davvero fantastico. Abbiamo una vettura veloce in gara e anche Checo sarà in lotta domani. Speriamo sia una gara divertente e con tanta azione. Le Mercedes di solito sono molto competitive la domenica, dipende anche dalla strategia

George RUSSELL

Il team ci ha dato una macchina fantastica per tutto il weekend, testimonianza del duro lavoro che fanno quotidianamente. La pole era alla nostra portata, ma l’ultimo giro è stato terribile. Vorrei prendermi a calci da solo! Comunque la seconda posizione di partenza è un buon risultato. Già ad Austin abbiamo portato un aggiornamento, ma non ci ha dato i risultati sperati. Qui, probabilmente, l’altitudine riduce il vantaggio che la Red Bull prende su di noi sul rettilineo, per via dell’area meno densa, per questo c’è più competitività. Avrò un’opportunità in partenza, cercherò di sfruttarla

Lewis HAMILTON

Purtroppo il primo giro non è andato come volevo, sfortunatamente non sono stato all’altezza. Le Red Bull sono velocissime, ma rispetto alla prima parte dell’anno ci sono stati dei progressi. Ho realizzato dei buoni giri, gli ultimi sono stati molto competitivi. Ci sono tanti metri che ci separano dalla prima posizione, la terza piazza potrebbe non essere uno svantaggio

