Missione compiuta per la Ferrari, che si prende tutta la prima fila del Gp di Monaco e la pole position col padrone di casa Charles Leclerc, condizione imprescindibile per partire coi favori del pronostico in gara e provare a ristabilire la leadership nelle due classifiche rispetto alla Red Bull, che segue con Sergio Perez 3° e Max Verstappen - in difficoltà per tutto il week end col setup - 4°. Leclerc ha ribadito in qualifica la superiorità sua e della Ferrari espressa già dalle libere di venerdì, a congelare la situazione nell'ultimo tentativo della Q3 ci ha pensato Sergio Perez, a muro all'ingresso del tunnel nel tentativo di contendere alle rosse la prima fila. Terza fila per l'ottimo Lando Norris, Hamilton è in quarta con l'8° tempo.

GRIGLIA DI PARTENZA

Ad

Charles Leclerc Ferrari 1:11:376 Carlos Sainz Ferrari +0:225 Sergio Perez Red Bull +0:253 Max Verstappen Red Bull +0:290 Lando Norris McLaren +0:473 George Russell Mercedes +0:736 Fernando Alonso Alpine +0:871 Lewis Hamilton Mercedes +0:984 Sebastian Vettel Aston Martin +1:356 Esteban Ocon Alpine +1:671

GP Monaco Qualifiche GP Monaco, succede di tutto in Q3: pole Leclerc, 2° Sainz! 2 ORE FA

Seguono aggiornamenti!

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

GP Monaco Libere 3 a Perez, Leclerc insegue a 41 millesimi 3 ORE FA