Insaziabile. Lewis Hamilton non ha perso la voglia di stupire e di alzare l’asticella facendosi beffe del proprio compagno di squadra. Già perché dopo un venerdì e un sabato mattina in cui Valtteri Bottas era apparso quanto mai competitivo (più veloce in pista in tutti i turni di libere) a turbare l’entusiasmo del finlandese ci pensa il fenomeno britannico che con una strategia semplicemente superba si prende la 9^ pole position stagionale, la 97esima della sua leggendaria carriera chiudendo in 1’16”652.

GP Portugal Verstappen: "Siamo vicini alle Mercedes" 35 MINUTI FA

Che Leclerc e che equilibrio: 8 piloti in un secondo!

Se Hamilton può sfoderare un sorriso smagliante dietro la mascherina d’ordinanza può essere felice al termine di questa qualifica anche Charles Leclerc che per la seconda volta dall’inizio di questa tribolata stagione riesce a piazzarsi al quarto posto in griglia, dietro ai magnifici tre: Hamilton, Bottas e Verstappen. Leclerc, bravissimo a guadagnarsi l’accesso in Q3 pur scendendo in pista con le gomme medie, ancora una volta riesce a spremere il massimo da una SF1000 che, con i nuovi aggiornamenti (fra cui un nuovo fondo e un nuovo diffusore), mostra di essere più performante e competitiva anche sul passo. Ora la prova del nove sarà capitalizzare in gara, sulla carta partire con la gomma media potrebbe rivelarsi un vantaggio per la Rossa di Maranello che è chiamata almeno a riportarsi nella top 5 da dove manca ormai da 6 GP.

Charles Leclerc (Ferrari) - GP Portogallo 2020 Credit Foto Getty Images

In una qualifica mai così serrata (15 piloti in un secondo e 1 decimo in Q1, 8 in un secondo in Q3) chi stecca ancora una volta è Sebastian Vettel che, con le gomme medie, non riesce a fare meglio del 15esimo posto e domani sarà verosimilmente da una gara complicata dalle retrovie.

La griglia di partenza

1.HAMILTON Mercedes 1'16.652 2.BOTTAS Mercedes +0.102 3.VERSTAPPEN Red Bull +0.252 4.LECLERC Ferrari +0.438 5.PEREZ R.Point +0.571 6.ALBON Red Bull +0.785 7.SAINZ McLaren +0.868 8.NORRIS McLaren +0.873 9.GASLY A.Tauri +1.151 10.RICCIARDO Renault -

I 3 momenti chiave delle qualifiche del GP di Portogallo

- Nella Q1 è Hamilton a piazzare il miglior tempo precedendo Verstappen, Bottas, Perez e Leclerc. Qualche brivido in più lo corre Vettel, che si vede cancellato un tentativo per un leggero lungo in curva 1, ma che all’ultimo tentativo riesce a risalire la classifica fino all’8° posto a poco meno di sette decimi dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Evita il taglio per un soffio anche George Russell che si piazza al 15° posto mentre gli eliminati sono Raikkonen e Giovinazzi (Alfa Romeo), Magnussen e Grosjean (Haas) e Latifi (Williams).

- In Q2 è Bottas a vincere il derby delle frecce d’argento con la gomma media e a precedere il compagno di squadra Hamilton. Sceglie la gomma un po’ più dura anche la Ferrari, ma solo Leclerc riesce a qualificarsi in Q3, con un ottavo tempo mentre la strategia di provare a passare il taglio con la gomma media non porta grande fortuna a Vettel che chiude addirittura dietro a Russel col 15° tempo. Q2 travagliata per Ricciardo che passa il taglio ma finisce a muro, rovinando l’ala posteriore. Un errore che gli impedirà di prendere parte alla Q3.

- In Q3 il capolavoro di Hamilton è quella di tenersi due tentativi utili con gomma gialla per realizzare il tempo: Lewis nel primo giro lanciato stampa un 1’16”934, Bottas però risponde da par suo e sembra prendersi la prima posizione della griglia stampando un 1’16”754. Hamilton però ha ancora un asso nella manica e nell’ultimo giro utile abbassa ulteriormente il suo tempo piazzando un formidabile 1'16.652 che spezza le reni di Bottas e gli permette di portarsi a casa la 97esima pole in F1. Alle sue spalle Verstappen, Leclerc, Albon e Perez.

Il migliore

Lewis HAMILTON (Pilota Mercedes): La solita straordinaria macchina da pole position. Demolisce l’autostima del compagno di squadra con un giro senza macchie e fa capire di essere l’uomo da battere anche qui a Portimao.

Il peggiore

Daniel RICCIARDO (Pilota Renault): Azzarda troppo in Q2 e finisce per combinare il frittatone: macchina a muro, superlavoro per gli uomini del box che non riescono però a rimetterlo in pista per la Q3.

Hamilton, 91 vittorie come Schumacher: campioni nati per dominare

GP Portugal Bottas è sempre il più veloce nelle FP3, Leclerc è 6° 4 ORE FA