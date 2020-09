E’ arrivato un sesto posto per il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) nel GP di Russia, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sochi l’alfiere della Ferrari si è reso protagonista di una gara molto solida nella quale ha guidato pensando a preservare le gomme, essendo aggressivo quando era il caso di esserlo, come nel contatto del primo giro con il canadese Lance Stroll. Un piazzamento che chiude un capitolo un po’ polemico, ricordando quanto era avvenuto nel corso delle qualifiche di ieri, quando Charles si era lamentato apertamente dell’operato della scuderia, rea di non essere stata precisa nelle segnalazioni in una fase concitata.

Gara solida, fatto passo in avanti. Piedi per terra, ma gara positiva. Sorpresa per noi essere competitivi in gara, dobbiamo capire perché, ma è positivo. Siamo competitivi più di altre macchine, al Mugello è stato difficile. Abbiamo fatto un passo in avanti.

Leclerc ha poi spiegato come è maturato questo risultato e parlato anche degli aggiornamenti previsti per la prossima gara.

"Non potevamo provare la soft, era al limite. Fatta la strategia giusta, perso un po’ di tempo al pit-stop su Ricciardo. Comunque non si fa niente con i se e i ma. Aggiornamenti? La strada sembra giusta, è stato un piccolo aggiornamento e non siamo andati bene grazie a questo. Avremo un upgrade maggiore in Germania, vedremo come andrà lì“.

Vettel: "Sbagliata la strategia, penso di aver fatto il massimo"

Fuori dalla zona punti anche oggi Sebastian Vettel che non è andato oltre il 13esimo posto

“Ho avuto un po’ di sfortuna al primo giro, mi sono trovato bloccato in termini di strategia. È stata una gara un po’ noiosa, ho finito le gomme rapidamente e non avevo il passo. Penso di aver fatto il massimo con la macchina che avevo. Mi sarebbe piaciuto fermarmi prima, ma non ha fatto tutta questa differenza”

