Sono stati giorni speciali per Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Mercedes in F1, sette volte campione del mondo, è stato insignito il 7 novembre della cittadinanza onoraria del Brasile in una cerimonia svoltasi presso Camera dei deputati di Brasilia.

Un riconoscimento che Hamilton aveva commentato con queste parole: “È un grande onore ricevere questo titolo, ora posso dire che sono uno di voi, amo il Brasile, ho sempre amato il Brasile. Vorrei dedicare questa onorificenza al mio eroe, Ayrton Senna“, le parole di Lewis, da sempre legato a questo Paese per quello che simboleggia e a chi lo ha rappresentato meglio di altri, ovvero Senna.

Una cerimonia condotta dal presidente della Camera, Arthur Lira, che ha ha evidenziato l’impegno di Lewis nella lotta al razzismo e nella difesa dell’ambiente. Tornando alla pista, però, Hamilton è a caccia del suo primo successo stagionale in F1, che per un motivo o per l’altro gli è sempre sfuggito. Un’annata difficile per lui, con una Mercedes lontana da quella che gli aveva consentito di vincere titoli in serie.

Raggiunto da "Sky Sports UK", l’asso nativo di Stevenage ha così commentato la situazione in vista del weekend di Interlagos (Brasile), penultimo round del Mondiale 2022: “Credo che qui faremo più fatica rispetto a quanto accaduto in Messico. Il differente carico aerodinamico con cui dovremo girare, abbinato anche alle caratteristiche di Interlagos, dovrebbero crearci maggiori problemi. Ovviamente, spero che i tecnici sappiano minimizzare le criticità e rendere la vettura performante oltre le mie aspettative iniziali. Non credo, infatti, che potremo lottare per la vittoria“.

