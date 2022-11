Ad

Radio roventi in casa Red Bull e in Ferrari

Horner ha chiesto a Verstappen di lasciare la posizione a Perez in lotta con Leclerc per il secondo posto. La risposta di Max è stata durissima: “Non chiedetemi mai più via radio di lasciare la posizione a chi non mi ha dato la scia”. Il riferimento è a quanto successo prima in Francia e poi a Monza. Dire che in Red Bull ci sia armonia sarebbe come sostenere che la terra è piatta. Oddio qualcuno lo pensa pure, ma meglio lasciar perdere. Non sarà semplice farli andare d’accordo in futuro. Checo ai messicani ha aggiunto: “Se ha vinto due mondiali deve ringraziare me”. Due non proprio e per quello dello scorso anno meglio rivolgersi a Masi. E comunque Max ha chiuso dicendo: “Se avrà bisogno di punti ad Abu Dhabi glieli darò”.

In casa Ferrari è stato Leclerc a chiedere che il box rallentasse Carlos per permettergli di prendere tre punti in più. “Pensate alla classifica del campionato”, il suo messaggio”. Gli hanno risposto che era troppo rischioso perché Alonso e Verstappen erano troppo vicini e soprattutto perché Carlos era sotto investigazione e rischiava di perdere 5 secondi. Binotto ha assicurato: “Carlos era d’accordo, non avrebbe fatto opposizione anche se gli sarebbe costato un podio, ma avremmo rischiato di perdere punti importanti se fosse arrivata la penalizzazione”. In Ferrari c’è armonia. Questo è vero. Ma la verità è che Leclerc non si sente coccolato come meriterebbe, ha paura di non essere più considerato il centro del progetto. Qualcosa di delicato su cui lavorare.

