George Russell domina e vince il Gp del Brasile a San Paolo e regala la prima vittoria stagionale alla Mercedes, che fa doppietta col secondo posto di Lewis Hamilton. Sul terzo gradino del podio Carlos Sainz su Ferrari, l'altra rossa di Leclerc chiude al 4° posto al termine di una impetuosa rimonta dopo un incidente nei primi giri che l'aveva fatta scivolare in fondo al gruppo. Poi un grande Alonso e le Red Bull di Verstappen e Sainz, poco brillanti anche nell'utilizzo delle gomme sul tracciato di Interlagos. Max rifiuta peraltro di cedere la posizione al compagno per la classifica Piloti, dove leclerc ha raggiunto il messicano. Di nuovo a punti Bottas su Alfa Romeo (9°). Per Russell è il successo numero uno in carriera dopo la pole conquistata nella Sprint Race di sabato, per il team di Brackley la conferma di una crescita tecnica notevole nella seconda parte di stagione.

George Russell Mercedes 1 Lewis Hamilton Mercedes +1:529 Carlos Sainz Ferrari +2:674 Charles Leclerc Ferrari +4:390 Fernando Alonso Alpine +1:175 Max Verstappen Red Bull +0:792 Sergio Perez Red Bull +3:629 Esteban Ocon Alpine +4:414 Valtteri Bottas Alfa Romeo +4:134 Lance Stroll Aston Martin +1:011

Ad

GP Brasile Leclerc a muro dopo un contatto con Norris: cosa è successo UN' ORA FA

Seguono aggiornamenti!

L'ultimo mondiale Ferrari, il primo di Hamilton: il GP del Brasile in 2'

GP Brasile Alpine dura con i "tifosi": "Commenti tossici dopo sprint race" 5 ORE FA