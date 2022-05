Con un'autentica magia in Q3 Charles Leclerc su Ferrari conquista la pole position del Gp di Spagna di Formula 1 sul circuito di Barcellona. Dopo un errore con testacoda nel primo tentativo dell'ultima manche, il monegasco ha infatti centrato un giro sontuoso che gli ha permesso di scendere sotto il muro dell'1'19" e battere la Red Bull di Max Verstappen, che al contrario ha avuto qualche problema di potenza proprio nel secondo e ultimo tentativo. In seconda fila l'altra Ferrari di Carlos Sainz e la Mercedes di George Russell, ancora una volta davanti a Lewis Hamilton. Fuori in Q1 l'idolo di casa Fernando Alonso.

Per la gara Charles Leclerc ha un treno di gomme morbide nuove in più, conservato in Q2 in virtù dei problemi di gomme emersi nelle ultime due tappe del Mondiale. La Red Bull, però, si è mostrata più veloce nei long run di venerdì. La sfida è ancora una volta apertissima.

GRIGLIA DI PARTENZA

Charles Leclerc Ferrari 1:18:780 Max Verstappen Red Bull + 0.323 Carlos Sainz Ferrari + 0:416 George Russell Mercedes + 0:612 Sergio Perez Red Bull + 0:670 Lewis Hamilton Mercedes + 0:762 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 0:858 Kevin Magnussen Haas + 0:932 Daniel Ricciardo McLaren + 1:547 Mick Schumacher Haas + 1:618

MOMENTI CHIAVE

Q1: Alonso out - Le Ferrari si piazzano subito davanti a tutti con Leclerc e Sainz, mentre in fondo fa notizia la clamorosa eliminazione dell'idolo di casa Fernando Alonso, tradito da un calcolo sbagliato nel secondo tentativo che gli costa l'accesso alla Q2 nel suo Gp più atteso. Fuori anche Vettel su Aston Martin.

Q2: Ferrari gioca il jolly - Dopo il primo tentativo, in Ferrari decidono di giocarsi il jolly tenendo ai box Charles Leclerc nell'ottica di conservare un treno di gomme morbide nuove per la gara. Il monegasco chiude 7° e la scommessa va a buon fine. Viste le difficoltà proprio nella gestione delle gomme registrata nelle ultime due gare e nei long run di venerdì qui a Barcellona, un'arma in più da giocarsi domani contro Verstappen.

Q3: Leclerc, brivido e capolavoro - Nella decisiva Q3 Verstappen fa segnare il miglior tempo nel primo tentativo, mentre Charles Leclerc sbaglia nella variante stretta e va in testacoda. Sembra che la pole sia a portata di mano dell'olandese campione del Mondo, ma nel secondo tentativo la situazione si ribalta: Verstappen denuncia problemi di potenza e non può migliorarsi, Leclerc ritrova subito il feeling con la sua Ferrari e centra un tempone che gli regala la pole position del Gp di Spagna.

