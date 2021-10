Sei Gran Premi in cui si deciderà l'esito del confronto a tutto campo Red Bull-Mercedes, fatto di dubbi e accuse ma anche e soprattutto di sfida tecnica in pista. La RB16B è equilibrata e veloce ovunque, ma le prestazioni della quarta power unit Mercedes hanno fatto scattare l'allarme nel box di Chris Horner, già in Turchia. E allora vale la pena cercare di capire se c'è un favorito, e perché, per ognuna delle sei piste della parte finale di campionato. Con le incognite di Qatar e Arabia Saudita, per le quali nessuno dispone di dati su cui lavorare. Il conto alla rovescia è iniziato: col Gran Premio degli Usa , ad Austin, inizia la volata finale fra Max Verstappen e Lewis Hamilton per il titolo Mondiale di Formula 1 2021.in cui si deciderà l'esito del confronto a tutto campo Red Bull-Mercedes, fatto di dubbi e accuse ma anche e soprattutto di sfida tecnica in pista. La RB16B è equilibrata e veloce ovunque, ma le prestazioni della quarta power unit Mercedes hanno fatto scattare l'allarme nel box di Chris Horner, già in Turchia. E allora vale la pena cercare di capire se c'è un favorito, e perché, per ognuna delle sei piste della parte finale di campionato. Con le incognite di Qatar e Arabia Saudita, per le quali nessuno dispone di dati su cui lavorare.

PILOTA PUNTI VITTORIE (PODI) 1. VERSTAPPEN 262,5 7 (13) 2. HAMILTON 256,5 5 (11)

Austin chiama Istanbul

Si Parte appunto da Austin, splendido saliscendi texano, fra i pochi 'tilkodromi' davvero validi sul piano tecnico. Dislivelli importanti, curve veloci e curve lente, e un allungo opposto al traguardo che supera il chilometro. Caratteristiche in gran parte simili a quelle di Istanbul park, teatro dell'ultimo Gp. Verrebbe da dire che la Mercedes vista in Turchia , specie per le rinnovate qualità velocistiche, possa avere un vantaggio. Ma occhio alle temperature: a Istanbul faceva freddo e si è corso con pista umida, Austin potrebbe presentare condizioni ben diverse. E si sa quanto differenze anche minime di temperatura cambino gli scenari in pista. Nel caldo spera anche la Ferrari, veloce sulle rive del Bosforo ma penalizzata, soprattutto in qualifica, dalla difficoltà a centrare la giusta finestra di esercizio degli pneumatici.

Lewis Hamilton (Mercedes) Credit Foto Getty Images

Messico, incognita altitudine

Scenario tecnicamente simile in Messico, dove però sono l'altitudine e la rarefazione dell'aria a mischiare le carte in tavola. Sia per quanto riguarda l'efficienza motoristica che per quella aerodinamica, che a 2.000 metri non rispondono necessariamente ai paradigmi usuali. L'ultima gara sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, vide Verstappen sprecare la pole position per penalità e soffrire per un doppio contatto nelle prime fasi, mentre Hamilton vinse nonostante partisse in seconda fila. Occhio al fattore campo: Perez corre in casa.

Max Verstappen insieme a Sergio Pérez (Red Bull) Credit Foto Getty Images

Buio arabo

Difficile ragionare sulla doppia trasferta mediorientale, che seguirà quella tripla americana (c'è anche il Brasile): il Qatar è noto al mondo del Motomondiale ma non alla Formula 1, e presenta un tracciato con parecchie curve medio-veloci - pane per la Red Bull - ma in cui serve anche parecchia spinta, al momento punto di forza Mercedes. L'Arabia Saudita è un'incognita totale, con il misto che sembra prevalere leggermente sul veloce. Pronostico impossibile, ma i rumors raccontano che in Mercedes puntano su Losail e in Red Bull su Jeddah.

Un duello fra Lewis Hamilton e Max Verstappen Credit Foto Imago

Brasile e Abu Dhabi, Red Bull ci crede

Sono le gare in cui la Red Bull giocherà presumibilmente le proprie carte migliori. Interlagos e Abu Dhabi sono tracciati perfetti per esprimere tutta la maneggevolezza e tutto l'equilibrio della RB16B. Il Brasile, come accennato, è in calendario subito dopo Austin e Messico e prima di Qatar e Arabia Saudita, mentre Abu Dhabi è l'ormai usuale sede della chiusura del Mondiale. Dunque è più che possibile una situazione di equilibrio che porti proprio l'ultima uscita a decidere tutto. A Liberty Media, certo, non dispiacerebbe affatto una chiusura col botto prima di voltare pagina e scoprire la nuova Formula 1 del 2022. E i pronostici, imprevisti sempre possibili a parte, sembrano andare in quella direzione.

