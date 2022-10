Robert Michajlovič Shwartzman è impegnato sulla Ferrari nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022 . Il pilota russo con passaporto israeliano in carriera vanta un successo nel campionato di Formula Toyota nel 2018 e in Formula 3 nel 2019 e oggi sfrutterà il regolamento, che impone ad ogni team di far effettuare almeno 2 sessioni di prove libere a piloti “rookies”, per salire sulla F1-75.

Dal 2017 Shwartzman è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy e, in questo 2022, è il collaudatore del team di Maranello. Nato il 16 settembre 1999 a San Pietroburgo, nel 2014 partecipa a sei gare del Campionato Italiano di Formula 4 con la Cram Motorsport, finendo sedicesimo in classifica generale. Nel 2015 termina al terzo posto nella generale, alle spalle di Ralf Aron e Guanyu Zhou. Nel 2016 sbarca nella Formula Renault 2.0 e vince due gare. Si classifica sesto nella graduatoria del campionato, mentre conclude ottavo nell’Eurocup. Nell’anno successivo conclude al terzo posto della classifica piloti, con sei gare vinte e ottenendo il podio in tutti i round tranne che al Red Bull Ring e Le Castellet.

Passiamo al 2018, con il debutto nella Formula Toyota. Conclude tutte e quindici le gare nei primi cinque posti e riesce a vincere il titolo, anche se ha messo a referto una sola vittoria. Contemporaneamente prende parte anche alla Formula 3 conquistando la prima vittoria nel GP di Austria e chiudendo in classifica al terzo posto, con il titolo dei rookies. Nel 2019 centra tre vittorie e altri sei podi che lo portano a vincere il titolo a Sochi il 28 settembre con una gara d’anticipo.

Arriva, quindi, il passaggio in Formula 2. Nel 2020 corre con Prema al fianco di Mick Schumacher. Dopo due vittorie nella prima parte di stagione, cala nella seconda e chiude in quarta posizione, dietro al campione Schumacher, Callum Ilott e Yuki Tsunoda. Nel 2021, dopo un avvio complicato, chiude la stagione in rimonta, fino al secondo posto dietro al suo compagno di team Oscar Piastri. Chiusa l’esperienza in F2, Shwartzman si concentra sul ruolo di collaudatore in Ferrari. Con il team di Maranello ha preso parte ai test di fine stagione 2021 di Yas Marina, quindi nel 2022 a quattro giorni di test sul circuito di Fiorano. A luglio è sceso in pista al Mugello con la Ferrari SF21, l’ultimo assaggio prima della FP1 di oggi ad Austin.

