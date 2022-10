Max Verstappen, non ci si annoia mai con la Formula 1: così è stato, infatti, con la gara odierna del Gran Premio degli USA 2022, ricco di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per quanto la stagione sia già conclusa, con il titolo che è stato conquistato da, non ci si annoia mai con la: così è stato, infatti, con la gara odierna del, ricco di colpi di scena , di sorpassi, di imprevisti, ma alla fine vincere con un’ulteriore dimostrazione di forza è proprio l’olandese davanti a

Risultato positivo per il pilota della Ferrari che conquista il gradino più basso del podio pur essendo partito dalla dodicesima posizione in griglia; Leclerc ha saputo sfruttare una Safety Car e un contemporaneo pit stop che gli hanno permesso di salire tra le prime posizioni. Ha avuto anche modo di lottare con Verstappen per la seconda posizione per poi cercare di inseguire Hamilton, ma Verstappen si è dimostrato superiore, andando inoltre a vincere la gara.

Ecco il commento del monegasco rilasciato a caldo al termine della gara ai microfoni ufficiali della Formula 1: “Sono soddisfatto per certi versi della gara: essendo partito dodicesimo è un buon risultato il podio, ma per come è adnato il tutto, è stato un po’ deludente. Il passo era buono ma abbiamo avuto troppo degrado alle gomme, dovremo lavorare su questo aspetto. La gara è stata dura, ancor di più con il degrado, è stata una bella lotta con Perez prima e Verstappen poi“.

Prosegue Leclerc: “Essere un pilota della Ferrari è una fortuna, è bellissimo vedere così tanti tifosi. Cercheremo di sfruttare al massimo il nostro pacchetto in vista del Messico: non ci sono cambiamenti in programma, lavoreremo e proveremo a migliorare“.

Festeggia la vittoria e il titolo costruttori Max Verstappen, che nonostante le safety car ha fatto viaggiare la sua Red Bull: "È stata una vittoria molto sudata, perché il pit-stop è stato più lungo e ho dovuto lottare per tornare davanti. Ho dato tutto oggi. È un weekend molto difficile per noi e dedichiamo ovviamente questa vittoria a Dietrich. L’unica cosa che potevamo fare oggi è vincere. Lui era fondamentale per il team e volevamo regalargli un bel risultato oggi".

Prosegue Max: "Avevamo una grande chance di vincere il Mondiale costruttori qui e volevamo farlo in grande stile, credo di esserci riuscito oggi. La battaglia con Hamilton è durata per qualche curva, perché in questa pista se passi in una curva il tuo avversario può subito riattaccarti in quella successiva. È davvero divertente guidare qui".

Raggiante Lewis Hamilton, che sale sul podio dopo una bella bagarre con il campione del mondo: "E’ sempre bello gareggiare qui davanti a un pubblico fantastico. La squadra ha fatto un grande lavoro e portato un nuovo pacchetto di aggiornamenti qui. Io ho dato tutto quello che avevo, ma Verstappen era più veloce. Grande gara la sua e sincere condoglianze alla Red Bull. La macchina non era facile da guidare, ma stiamo recuperando in termini di prestazione. Continueremo a spingere per cercare di vincere almeno una delle ultime gare rimaste".

Tiene banco anche l'incidente del primo giro, che ha visto l'impatto tra George Russell e Carlos Sainz. Ovviamente è contrariato il ferrarista:

Sono molto arrabbiato perché è la seconda gara consecutiva che finisco senza punti. Ero in lotta con Max e poi è arrivato qualcuno a buttarmi fuori. Gli hanno dato cinque secondi di penalità? Per me non è sufficiente, ma non spetta a me decidere.

Arrivano però le scuse di Russell: "Sono andato a parlare con Carlos Sainz dopo la gara, non è bello finire la gara dopo pochi metri per una situazione simile. Pensavo che la Ferrari sarebbe andata all’esterno di curva 1, quando mi sono accorto delle vere intenzioni dei miei avversari ho capito che avrei provocato un incidente. Ho sbagliato e chiedo scusa".

