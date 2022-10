Ad

Appena rientrata la safety car e col via libera in pista, Lance Stroll cambia completamente traiettoria mentre Alonso gli passava all'esterno per sorpassarlo. Il pilota spagnolo non può fare nulla per evitarlo e lo centra in pieno, spargendo per la pista pezzi ovunque. Non solo, ma il suo anteriore si solleva e fa impennare la macchina, facendo temere il peggio. Per fortuna, però, la sua Alpine parte via dritta e non supera la verticale, così dopo un po' impatta nuovamente con il terreno, senza conseguenze per il pilota nonostante ci sia anche un urto con le barriere contenitive laterali.

Per nulla spaventato da questo rischio, Alonso riprende la gara e alla fine arriva settimo, ottimo risultato se si pensa a quanto gli è accaduto.

Alonso: "Siamo veloci ed è una sorpresa: meglio così"

