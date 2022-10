Max Verstappen su Red Bull vince in volata sulla Mercedes di Lewis Hamilton il su Red Bull vince in volata sulla Mercedes di Lewis Hamilton il GP degli Stati Uniti , sul tracciato texano di Austin. Sul terzo gradino del podio Charles Leclerc su Ferrari, partito 12°, mentre l'altra rossa di Carlos Sainz,m che partiva in pole position, si è ritirata per un contatto con la Mercedes di Russell alla prima curva. Gara resa tiratissima fino alla fine dall'ingresso di due safety car, e vinta in volata dall'olandese dopo che Hamilton aveva preso il comando con strategia aggressiva e grazie ad un pit stop problematico della Red Bull. Col successo di Verstappen e il 4° posto di Perez, il team fondato dall'appena scomparso Dietrich Mateschitz si aggiudica anche il Mondiale Costruttori 2022.

ORDINE D'ARRIVO

Ad

Max Verstappen Red Bull 1 Lewis Hamilton Mercedes +4:485 Charles Leclerc Ferrari +2:513 Sergio Perez Red Bull +0:863 George Russell Mercedes +37:669 Lando Norris McLaren +6:977 Fernando Alonso Alpine +1:060 Sebastian Vettel Aston Martin +8:754 Kevin Magnussen Haas +0:614 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +6:597

GP Stati Uniti Sainz speronato ad Austin: la dinamica dell'incidente 2 ORE FA

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Verstappen brucia Sainz al semaforo verde, il ferrarista prova l'incrocio in uscita da curva 1 ma viene speronato da Russell, leggermente lungo in staccata. Danno al radiatore per la Ferrari dello spagnolo e ritiro dopo pochi metri. All'inglese della Mercedes vengono comminati 5" di penalità.

Giro 12/56 - Verstappen gestisce su Hamilton, Russell e Perez. Leclerc in rimonta passa le due Aston Martin e si mette all'inseguimento del messicano.

Giro 14/56 - Hamilton è il primo di quelli davanti a rientrare ai box per fare il pit stop e montare gomme dure. Verstappen lo segue il giro successivo e si mantiene davanti alla Mercedes.

Giro 16/56 - Leclerc allunga il primo stint portandosi 2° a soli 2 secondi da Verstappen, che ha già però effettuato il pit stop. Poi Hamilton, Vettel, Perez, Russell e Alonso.

Giro 19/56 - Safety car in pista per lo stop dell'Alfa Romeo di Bottas, ferma nella ghiaia in curva 19. Leclerc ne approfitta per andare ai box per il pit stop, il ferrarista torna in pista in regime di safety car alle spalle di Verstappen, Hamilton e Perez.

Giro 22/56 - Alla ripartenza la safety car deve subito tornare in pista per un brutto incidente nel rettilineo opposto fra l'Aston Martin di Stroll e l'Alpine di Alonso. Evidente come Stroll cambi pericolosamente traiettoria davanti allo spagnolo, che rischia letteralmente il decollo nel contatto fra le due gomme. Il canadese si ritira con la macchina pesantemente danneggiata. Scampato il pericolo, Alonso cambia il muso e torna clamorosamente in pista.

Giro 30/56 - Dopo le due safety car Verstappen controlla su Hamilton, Leclerc attacca Perez fino a trovare il varco giusto con un prodigioso e improvviso sorpasso in staccata, che sorprende il messicano.

Giro 36/56 - Hamilton prova l'undercut e si ferma a montare un altro treno nuovo di gomme dure. Verstappen copre la strategia ma ha un problema all'anteriore sinistra, e perde una decina di secondi al pit stop. Problemi anche nella sosta di Leclerc, che riesce però a mettersi davanti all'olandese in uscita dalla pit lane.

Giro 40/56 - Dopo la seconda sosta di tutte le macchine, Hamilton è al comando davanti a Leclerc e Verstappen, che si getta furiosamente all'attacco della Ferrari e passa alla staccata del rettilineo opposto, dopo che il monegasco gli aveva restituito il sorpasso in curva 1.

Giro 50/56 - Verstappen va a prendere Hamilton, mentre Leclerc può solo controllare il ritorno di Perez. L'olandese è nettamente più veloce sul dritto e passa la Mercedes, riprendendosi il comando a pochi giri dalla fine.

Giro 56/56 - Verstappen è 1° sotto la bandiera a scacchi davanti a Hamilton e Leclerc.

seguono aggiornamenti

Hamilton "king", numeri e curiosità: il GP degli Stati Uniti in 2'

GP Stati Uniti Verstappen trionfa ad Austin davanti a Hamilton e Leclerc. Rivivi il LIVE-Blogging 3 ORE FA