Non smette di regalare sorprese questo Gp di Ungheria. In tarda serata arriva la squalifica di Sebastian Vettel che era giunto secondo al traguardo. Il pilota tedesco si era fermato a bordo strada poco dopo aver concluso la gara avvertito dal box della poca benzina rimasta a bordo. Ebbene, le verifiche dei commissari a fine Gp prevedono il prelievo di un campione di almeno un litro di carburante per le verifiche tecniche. Sull'Aston Marin del tedesco è stato possibile recuperare una quantità di appena 0,3 litri di benzina e questo ha fatto scattare la squalifica.

Può festeggiare Carlos Sainz che conquista così il suo secondo podio della stagione, dopo Montecarlo. Per la classifica mondiale fa invece un ulteriore salto in avanti Lewis Hamilton che vola al secondo posto del Gp e mette in tasca altri 3 punti per la classifica mondiale. Entra in zona punti anche Kimi Raikkonen che sale in decima posizione e porta un po' di ossigeno in casa Alfa Romeo, superata oggi dalla Williams.

La Classifica aggiornata

1. HAMILTON 195 2. VERSTAPPEN 187 3. NORRIS 113 4. BOTTAS 108 5. PEREZ 104 6. SAINZ 83 7. LECLERC 80

