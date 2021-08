Esteban Ocon (Alpine) 1° classificato: voto 7,5 - Già in qualifica si era finalmente scrollato la ruggine emersa ultimamente, con l'ingresso in Q3 e un crono finale migliore di quello del compagno Alonso. In partenza viene premiato dalle follie davanti a lui e si ritrova in testa, poi è bravo a contenere un Vettel più veloce anche nella delicata fase del pit stop. Giornata di grazia.

Ocon celebrates his win Credit Foto Getty Images

Sebastian Vettel (Aston Martin) 2° classificato: voto 6,5 - Vale lo stesso discorso fatto per Ocon riguardo la partenza, poi gli manca il guizzo per andare a prendersi una vittoria che il ritmo gli consentiva di puntare. Forse un po' di timore nell'ingaggiare un duello corpo a corpo.

GP Ungheria Leclerc: "È una mer**, era una partita di bowling" 2 ORE FA

Lewis Hamilton (Mercedes) 3° classificato: voto 6,5 - Non si può dire che nei momenti decisivi gli venga a mancare un pizzico di buona sorte. Poi però lui e il team si complicano la vita con la scelta delle gomme e la partenza in solitaria, e di lì in poi serve una rimonta alla Hamilton. Senza un Alonso formato saracinesca, avrebbe persino potuto vincere. E in classifica torna leader.

Carlos Sainz (Ferrari) 4° classificato: voto 6,5 - Da 15° a 5° grazie alla carambola iniziale, poi si affida alla propria visione di gara per decidere in autonomia il momento del pit stop. Accarezza l'idea del podio, ma nel finale non ha gomme per resistere al ritorno di Hamilton. Buoni punti per il Costruttori nel confronto con la McLaren.

Fernando Alonso (Alpine) 5° classificato: voto 8 - Il difetto del suo week end sta nella qualifica alle spalle di Ocon, perché in gara è sontuoso. Specie nel duello in cui difende per diversi giri la posizione da Hamilton in rimonta, allargando le spalle ma senza mai eccedere fino alla scorrettezza. Se Ocon può festeggiare la sua prima vittoria in F1, lo deve in gran parte al tempo che Lewis ha perso dietro l'Alpine dello spagnolo. Vecchia scuola.

Fernando Alonso durante il GP di Ungheria Credit Foto Getty Images

Nicholas Latifi (Williams) 8° classificato: voto 7 - Nella giornata in cui finalmente George Russell centra gli agognati punti, davanti a lui c'è il compagno Latifi, solitamente lontano. Una beffa anch'essa figlia del caos in partenza, oltre che delle caratteristiche del tracciato. Ma il canadese conduce senza errori e senza tremolii, e alla fine si merita il bottino.

Max Verstappen (Red Bull) 10° classificato: Voto 7 - Centrato da Bottas dopo averlo superato al via, si è ritrovato fra le mani una macchina tangibilmente danneggiata ed il 13° posto alla ripartenza. Gara senza speranza, in cui lotta come un leone per arpionare almeno il punticino della 10a posizione. E ci riesce, in condizioni per niente facili.

La macchina di Bottas Credit Foto Getty Images

Valtteri Bottas (Mercedes) ritirato: voto 4 - Partenza con pattinata evidente e 2 posizioni perse subito. E perso anche il punto di staccata in curva 1, che lo fa piombare clamorosamente addosso a Norris e alle due Red Bull. Talmente clamoroso che, fosse stata l'ultima gara, si sarebbe potuto pensare alla malafede. Chi sbaglia paga (5 posizioni al prossimo GP), ma i cocci sono di Chris Horner.

Lance Stroll (Aston Martin) ritirato: voto 3 - Se Bottas manca clamorosamente il punto di staccata, lui pensa bene di frenare con due ruote sull'erba all'interno di Leclerc, dove si sarebbe forse potuto passare in moto, forse. Penalizzazione di 5 posizioni in Belgio anche per lui.

Una Red Bull sfreccia per le vie di Palermo

GP Ungheria La partenza più pazza di sempre, Hamilton da solo in griglia 5 ORE FA