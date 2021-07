Max Verstappen conquista il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio d’Ungheria, undicesima tappa del Mondiale F1 2021. L’olandese della Red Bull svetta sotto il sole di Budapest con il tempo di 1.17.555 davanti a Valtteri Bottas (Mercedes). Il finlandese paga 61 millesimi dal leader della classifica che si appresta a dare battaglia in una pista che sulla carta è favorevole alla Red Bull. Terzo posto per il campione del Mondo Lewis Hamilton (Mercedes) davanti allo spagnolo Carlos Sainzsulla prima della Ferrari.

Il pilota della Rossa insegue a 560 millesimi da Verstappen, mentre si colloca al settimo posto il monegasco Charles Leclerc alle spalle dello spagnolo Fernando Alonso (Alpine) e del francese Pierre Gasly (AlphaTauri). Ottava piazza per il messicano Sergio Perez (Red Bull) che ha svolto un lavoro diverso rispetto a Verstappen che si è concentrato principalmente sul giro veloce. Chiude la Top10 il britannico Lando Norris (McLaren) ed il canadese Lance Stroll (Aston Martin), rispettivamente nono e decimo.

I piloti prendono le misure del tracciato magiaro. Segnaliamo parecchie errori questa mattina, in particolare un testacoda dello Fernando Alonso (Alpine) in curva 4 ed un escursione nella via di fuga di curva 9 per il giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Il teammate del francese Pierre Gasly ha causato successivamente la prima ed unica bandiera rossa della FP1 in seguito ad un errore in curva 4.

GP Ungheria La Mercedes fa paura nelle libere, Ferrari lontane 3 ORE FA

Difficoltà anche per Antonio Giovinazzi. Un problema ad un sensore ha limitato il pugliese di Alfa Romeo che ha effettuato solo cinque giri. La squadra sta lavorando sulla monoposto dell’italiano che dovrebbe scendere in pista regolarmente per la FP2.

Da segnalare la presenza del polacco Robert Kubica sull’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Il polacco torna al volante di una monoposto di F1 a meno di un mese dal debutto alla 24h di Le Mans a bordo dell’Oreca LMP2 #31 del Team WRT.

Appuntamento alle 15.00 per il secondo turno in pista con il ‘Circus’.

RISULTATI GP UNGHERIA FP1 F1 2021

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.555 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.061 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.167 7

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.560 7

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.626 4

6 Fernando ALONSO Alpine+0.830 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.836 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.911 4

9 Lando NORRIS McLaren+1.094 3

10 Lance STROLL Aston Martin+1.200 4

11 Esteban OCON Alpine+1.210 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.215 2

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.434 5

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.710 5

15 George RUSSELL Williams+2.169 7

16 Nicholas LATIFI Williams+2.269 5

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.828 3

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.084 4

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.437 3

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.334 1

Verstappen: "Mercedes favorita per il titolo ma la Red Bull può rendergli vita dura quest'anno"

GP Ungheria Hamilton: "Inaccettabili le leggi anti-LGBT dell'Ungheria" 20 ORE FA