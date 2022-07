Ad

Di conseguenza, su un layout che dovrebbe adattarsi piuttosto bene alle caratteristiche tecniche della Rossa, l’ambizione è quella di puntare al massimo possibile. “Quest’anno siamo stati competitivi ovunque, arrivo qui in Ungheria pensando di poter vincere. Tutti ambiamo ad avere dei weekend puliti, abbiamo una macchina competitiva ma anche dei punti deboli da affrontare a livello di affidabilità. Mancano tante gare e tutto può succedere. E’ tutto in gioco“, ha dichiarato Sainz in conferenza stampa.

Davanti ai microfoni si è anche parlato della notizia del giorno, ovvero del ritiro a fine 2022 di Sebastian Vettel: “Lui è stato un esempio, anche quando non ero qui in F1. Un modello positivo per questo sport e per tutti i giovani. Tutti lo amano nel paddock e questo la dice lunga sul suo valore come uomo e non solo come pilota. Ha parlato chiaro su alcuni argomenti e spero continui a farlo“, ha dichiarato il ferrarista.

Sainz: "Sarebbe potuta arrivare una doppietta Ferrari e invece..."

