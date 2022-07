pista asciutta, situazione che non è detto si presenti anche nei prossimi giorni. Difatti, stando alle previsioni, ci sono altissime probabilità di una qualifica bagnata. Invece la giornata di domenica è ancora un’incognita, non si escludono scrosci proprio nell’imminenza della gara, che potrebbero portare a un GP dalle condizioni i cangianti. I team hanno quindi cominciato a lavorare soprattutto pensando a dopodomani, in quanto è verosimile che la griglia di partenza sia determinata sotto l’acqua. Il weekend del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 è cominciato in condizioni di, situazione che non è detto si presenti anche nei prossimi giorni. Difatti, stando alle previsioni, ci sono altissime probabilità di una. Invece la giornata di domenica è ancora un’, non si escludono scrosci proprio nell’imminenza della gara, che potrebbero portare a un GP dalle condizioni i cangianti. I team hanno quindi cominciato a lavorare soprattutto pensando a, in quanto è verosimile che la griglia di partenza sia determinata sotto l’acqua.

Curioso notare il percorso differente scelto dalle squadre. Ferrari e Red Bull sono le uniche ad aver cominciato dalle soft, mentre tutti gli altri hanno approcciato l’Hungaroring con le medie o le dure. In questa fase si nota un sostanziale equilibrio fra le duellanti per il titolo. La F1-75 ha forse qualcosa in più, ma la RB18regge il confronto con la Rossa. Almeno quella pilotata da Max Verstappen. Fermo restando che è impossibile sapere quanto sono “spinte” le mappature delle power unit e con quanto carburante a bordo stanno girando le varie monoposto. Quando anche la Mercedes calza le morbide si unisce alla festa, attestandosi più o meno al medesimo livello del Drink Team, almeno sul giro secco.

Nel finale del turno c’è chi decide di forzare la mano cercando il limite sul giro secco. Si alza così l’asticella e, alfine, il miglior tempo della sessione è appannaggio della Ferrari di Carlos Sainz, che precede di 130 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Terza l’altra Rossa di Charles Leclerc, staccata di 289 millesimi. Solo sesto Sergio Perez, ma il messicano ha visto le sua tornate migliori rovinate dal traffico. Le Mercedes retrocedono in quinta e settima piazza, mentre la sorpresa è la quarta posizione della McLaren di Lando Norris.

GP UNGHERIA – CLASSIFICA FP1

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:18.750 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.130 5

3 Charles LECLERC Ferrari +0.289 7

4 Lando NORRIS McLaren +0.549 6

5 George RUSSELL Mercedes +0.856 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.872 8

7 Lewis HAMILTON Mercedes +0.960 4

8 Daniel RICCIARDO McLaren +1.091 4

9 Esteban OCON Alpine +1.598 2

10 Fernando ALONSO Alpine +1.627 4

11 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.633 4

12 Lance STROLL Aston Martin +1.664 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri +1.706 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.945 3

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +2.060 6

16 Alexander ALBON Williams +2.084 6

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.171 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.277 4

19 Robert KUBICA Alfa Romeo +2.429 4

20 Nicholas LATIFI Williams +2.663 3

