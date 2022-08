Un sacchetto di plastica, infilatosi tra le prese d'aria sul lato destro della vettura di Sainz, potrebbe averne infatti ridotto le prestazioni dal giro 14, ossia presumibilmente dalla tornata in cui avrebbe trovato spazio nella Rossa numero 55. "Quando sono sceso dall’auto ho notato che c’era un sacchetto di plastica sul lato della macchina", ha spiegato Sainz come riporta The Race. "Non so se mi sia costato del carico aerodinamico perché era piuttosto grande", questo il commento dello spagnolo.

La Scuderia di Maranello per ora non ha rilasciato alcun commento circa una potenziale riduzione del carico aerodinamico - e quindi del passo-gara di Sainz - a causa di questo insolito inconveniente. Certo è che la domenica ungherese, per il Cavallino Rampante, si caratterizza per un'altra, inattesa, problematica: è stato infatti evidente che lo spagnolo, nella seconda metà di gara, non sia più riuscito a performare come avrebbe voluto, neppure con la mescola più soft, la stessa con cui Lewis Hamilton ha invece compiuto una grande rimonta, conclusa fino al 2° posto finale alle spalle del solo Max Verstappen.

Sainz: "Sarebbe potuta arrivare una doppietta Ferrari e invece..."

