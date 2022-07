Max Verstappen. Quest’ultimo è intervenuto poco fa nella consueta conferenza stampa dei piloti di presentazione del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, sbilanciandosi inoltre sulle aspettative anche in ottica titolo dal momento che è in programma una pausa, tutta da sfruttare. Giornata di vigilia per la Formula 1: a partire da domani venerdì 29 luglio fino a domenica 31 si svolgerà il Gran Premio d’Ungheria , esattamente una settimana dopo il Gran Premio di Francia che ha visto trionfare ( complice il ritiro di Charles Leclerc ) il Campione del Mondo in carica. Quest’ultimo è intervenuto poco fa nella consuetadei piloti di presentazione del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, sbilanciandosi inoltre sulle aspettative anche in ottica titolo dal momento che è in programma una pausa, tutta da sfruttare.

Di seguito, le parole di Max Verstappen durante la conferenza stampa di F1: “Penso che per noi sarà più dura in questo weekend, soprattutto nel giro secco potremmo avere delle difficoltà. Non mi aspetto un disastro, ma la Ferrari sarà molto forte: lo sono stati tutto l’anno, ma qui in particolare gareggeremo su una pista in cui loro andranno molto veloci. Ma vediamo, non sappiamo come sarà il meteo, se ci sarà la pioggia, ci sono vari fattori che possono condizionare il risultato“.

Prosegue Verstappen: “Cosa farò nelle vacanze? Sicuramente non andrò in spiaggia (ride, ndr). Non mi interessa il distacco di punti in classifica rispetto a chi insegue, per me conta soltanto cercare di essere perfetto in ogni weekend, non ho alcuna intenzione di rilassarmi dato il vantaggio, tutt’altro. Darò sempre il massimo per vincere in ogni gara“.

