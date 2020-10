Vettel: "Rispetto per Hamilton, ma nessuno come Schumacher"

Hamilton e Mercedes che sono da sempre legati, ricordando l’esordio in F1 con la McLaren motorizzata dal propulsore tedesco: “Senza il loro supporto, insieme alla Mercedes, non sarei arrivato in F1, visto che è molto costoso e io come famiglia non avevo grandi disponibilità. Quindi la mia lealtà nei confronti di McLaren c’è sempre stata, ma all’epoca dovevo pensare a cosa mi avrebbe riservato il futuro“, racconta il britannico a Motorsport.com.