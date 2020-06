Liberty Media tratta con Shanghai: la F1 correrà due GP in Cina a fine 2020?

A general view of the grid before the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit on April 14, 2019 in Shanghai, China.

Dal nostro partner OAsport.it

Liberty Media e gli organizzatori del GP di Shanghai sarebbero in contatto per accogliere la F1 nella parte conclusiva della stagione 2020 con due gare. Secondo quanto riporta Motorsport.com, si sta cercando un modo per prolungare il calendario, che al momento comprende otto round in Europa.

Shanghai, lo ricordiamo, è stato il primo evento ad essere posticipato per via dell’emergenza sanitaria, non è mai stato definitivamente cancellato e potrebbe tornare nei programmi del Circus con due competizioni. Xu Bin, capo dello Shanghai Sports Bureau, ha annunciato che la città sarebbe lieta di accogliere la F1 già in questo anno solare piuttosto che attendere il 2021.

Formula 1 Nigel Mansell: "La morte di Senna ha sterilizzato i circuiti, la F1 ne è uscita stravolta" DA 2 ORE

Bin ha concluso il suo intervento confermando che l’offerta da parte della F1 è arrivata, ma tutto è in attesa e dovrà essere valutato in base all’andamento della pandemia. In attesa di sapere come si evolverà il calendario del Mondiale F1 2020, il 5 luglio si parte da Spielberg (Austria).

Play Icon WATCH Vettel divorzia dalla Ferrari! Dalle storie tese con Leclerc al rinnovo al ribasso: tutti i motivi 00:01:45

Formula 1 Vettel in Mercedes nel 2021? No, la Scuderia tedesca punta tutto su George Russell DA 17 ORE