Sainz: "Darò tutto per la Ferrari, voglio costruire qualcosa di speciale"

Il pilota spagnolo è stato intervistato dal sito ufficiale della Formula 1 e ha parlato della sua prossima avventura in Ferrari, senza dimenticare di elogiare la McLaren.

Carlos Sainz è già carico per guidare la Ferrari. Il pilota classe '94 è stato annunciato qualche giorno fa come sostituto di Sebastian Vettel per il 2021 e in un'intervista al sito ufficiale della Formula 1 ha parlato del suo futuro, pur con un pensiero al presente.

Spero che la Ferrari trovi in me un pilota veloce, estremamente motivato e che darà tutto per la causa. Cercherò di costruire qualcosa di speciale esattamente come fatto con la McLaren. In me troveranno un ragazzo pronto a lavorare sodo, che andrà a vivere in Italia per trascorrere più tempo possibile a Maranello.

Sainz ha esordito in Formula 1 nel 2015 con la Toro Rosso e dopo l'esperienza in Renualt, è sbarcato in McLaren nel 2019. Il pilota spagnolo ha riservato parole dolci per la scuderia di Woking. "Non mi hanno ostacolato, anzi, tutti hanno remato affinché questo negoziato andasse in porto ed è stato fondamentale per l’esito positivo della trattativa. Sarò sempre grato a Zak Brown e alla McLaren per come si sono comportati in questa situazione. Non è scontato sentirsi dire ‘te lo meriti’ e per me questa è una ulteriore iniezione di fiducia in vista del 2020. Voglio salutare questa squadra nel migliore dei modi e darò tutto esattamente come ho fatto nel 2019″.

Sainz poi ha continuato: "Credetemi, il prossimo anno, quando sarò alla Ferrari, sarei felice di vedere un pilota McLaren di nuovo sul gradino più alto del podio. Da appassionato e da tifoso McLaren come sono adesso, vorrei rivedere la McLaren di nuovo al vertice della F1".

