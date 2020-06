Ufficiale: Monza confermato il 6 settembre (a porte chiuse) e ospiterà il GP d'Italia fino al 2025

L'annuncio arriva direttamente dal sindaco della città, Dario Allevi: l'autodromo ha già ospitato 69 edizioni del GP d'Italia in 70 anni di F1 e nel 2022 compirà 100 anni.

Mentre sono ore febbrili per la F1, che attende nella giornata di domani l’ufficializzazione del nuovo calendario del Mondiale 2020, per il nostro Paese intanto arriva una splendida notizia. Monza, infatti, ospiterà il Gran Premio d’Italia almeno fino alla stagione 2025. La conferma arriva direttamente dalle parole del sindaco della cittadina brianzola, Dario Allevi che, nel corso del consueto aggiornamento quotidiano sull’andamento della pandemia sulla sua pagina Facebook, ha annunciato di avere ricevuto la tanto attesa telefonata di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI (Automobile Club Italia) nella quale sono arrivate le conferme che il Gran Premio d’Italia si terrà fino al 2025 sull’Autodromo Nazionale che, nel 2022, compirà i 100 anni.

Nel 2020 si corre il 6 settembre: sarà anche doppio appuntamento?

Tornando al presente, la gara di questa stagione, come ampiamente noto, si disputerà nel fine settimana del 6 settembre, purtroppo a porte chiuse per colpa dell’emergenza sanitaria globale, ma il lavoro delle autorità italiane che è stato svolto di pari passo, ha permesso già da ora di allungare il contratto dell’autodromo più veloce del calendario dal 2024 fino “almeno al 2025” come ha spiegato Allevi.

Una notizia che non può che regalare un grande sorriso agli appassionati di F1 italiani e del mondo intero, vista la valenza della gara di Monza (che ha ospitato 69 delle 70 edizioni totali del Gran Premio d’Italia) che fa il paio con le indiscrezioni uscite in giornata su una possibile doppia gara nei nostri confini nel corso di questo 2020. Sarà gara bis a Monza? Toccherà invece al circuito del Mugello? Lo scopriremo solamente domani. Per il momento teniamoci stretta questa importantissima notizia che permetterà alla massima categoria del motorsport di vedere i propri bolidi sfrecciare ancora a lungo tra Parabolica, Variante Ascari e Variante della Roggia. Uno di quegli scenari che non possono mancare nel Mondiale di F1.

