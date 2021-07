L'ex calciatore Leite Ribeiro Adriano, conosciuto al grande pubblico come "l'Imperatore", ha espresso la sua vicinanza a Simon Biles con un post Instagram. Il brasiliano ha dichiarato di aver vissuto i cosidetti "twisties" che la ginnasta ha detto di avvertire in alcuni momenti. Perdita della cognizione della personalità nello spazio, non la migliore delle sensazioni, ancora di più per un'atleta olimpica.

"Simone Biles…So esattamente cosa ti sta succedendo e non è giusto che le persone debbano giudicarti in maniera così severa. Sii felice e prenditi cura di te. Anche io sono passato attraverso tutto questo e ancora oggi mi chiedono perché e cosa è successo. Possa Dio perdonare queste persone cattive" questo il pensiero di Adriano per la Biles.

