Simone Biles si è ritirata dalla competizione individuale di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo "per concentrarsi sulla sua salute mentale". Lo ha a annunciato USA Gymnastics mercoledì mattina. Altro colpo di scena della 24enne americana dopo il crollo emotivo durante la gara a squadre. "Devo concentrarmi sul mio stato mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere", aveva detto ai microfoni di Eurosport dopo l'argento conquistato dalle compagne di squadra. Alla base della scelta, dunque, una questione psicologica: Simone non ha retto la pressione della seconda Olimpiade da protagonista. Ora resta da capire se la campionessa americana deciderà di scendere in pedana domenica per la finale al volteggio e alle parallele asimmetriche, lunedì nel corpo libero e martedì nella trave.

Il comunicato di USA Gymnastics

“Simone continuerà a essere monitorata ogni giorno per capire se riuscirà a partecipare alla finale individuale di specialità dellla prossima settimana. Jade Carey prenderà il suo posto nella finale individuale.Appoggiamo appieno la decisione di Simone e applaudiamo il suo coraggio nel dare priorità al suo benessere. Il suo coraggio mostra, ancora una volta, per quale motivo è un modello per così tante persone".

Simone Biles: "Ho avuto un problema di testa, ma ho compagne straordinarie"

