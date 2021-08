Brillano le farfalle azzurre a Tokyo. L'Italia si qualifica alla finale della prova a squadre nella ginnastica ritmica con il terzo punteggio complessivo (87.150) dietro alle sole Bulgaria e Russia. Bravissime le azzurre, brillanti soprattuto nell'esercizio con la palla (44.600). Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea domani (8 agosto) alle 4 italiane si giocheranno le loro chances di medaglia.

Cerchi e clavette perfetti per le Farfalle, finale ipotecata

All'Ariake Gymnastics Centre le farfalle hanno convinto senza strafare e fanno ben sperare alla vigilia dell'atto conclusivo: puntare al podio non è una missione impossibile per la nostra Nazionale di ginnastica ritmica. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state impeccabili con le cinque palle, mentre con i cerchi e le clavette, non ci sono state grosse sbavature, anche se la giuria non è stata particolarmente premiante, come testimonia il punteggio di 42.550.

Tokyo 2020 La ginnastica ritmica a Tokyo 2020: programma, qualificati, calendario 22/06/2021 A 14:05

L'Italia, oltre a rispettare le favorite Bulgaria e Russia, dovrà guardarsi da chi ha al momento alle spalle se vorrà salire sul podio a cinque cerchi. Israele é in lizza (quarto con 84.650), l'Ucraina va presa con le pinze (sesta, 82.700), poi altre due potenziali big si sono salvate per il rotto della cuffia: il Giappone ha perso l'attrezzo due volte ed è settimo (79.725), la Bielorussia è stata pasticciona con la palle (36.000) ma poi ha stampato un sontuoso 43.650 nel misto ed è ottava (79.650). In finale si ripartirà da zero: servirá la perfezione per portare a casa una medaglia.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Farfalle fantastiche nella prova con cinque palle

Tokyo 2020 Cerchi e clavette perfetti per le Farfalle, finale ipotecata UN' ORA FA