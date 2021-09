Dopo l'edizione saltata lo scorso anno a causa del Covid-19, la Ryder Cup, a distanza di 3 anni dall'ultima volta, è tornata oggi ad infiammare i cuori degli appassionati di golf di tutto il globo, nel Wisconsin, sullo Stretto del Whistling Straits. In diretta su Discovery +, Eurosport e GolfTV, la sfida eterna tra Team Usa e Team Europa si è aperta oggi, per la 43esima edizione, con 4 foursome e 4 fourball, in due sessioni che hanno preso il via alle ore 14 e alle ore 19 italiane.

Il team americano ha subito allungato sul 3-1 al termine della prima sessione, sfruttando la maggior profondità della propria squadra (9 uomini nei primi 11 del ranking globale). Ad imporsi, nelle 4 sfide a coppie, Patrick Cantlay e Xander Schauffele, che hanno letteralmente distrutto (5-3) il duo europeo formato da Rory McIlroy e Ian Poulter, mai entrato veramente in partita. Nel match più equilibrato della mattinata statunitense invece è giunto il successo della coppia di casa formata da Dustin Johnson e Collin Morikawa, che ha regolato 3-2 il duo europeo composto da Paul Casey e dal debuttante Viktor Hovland.

Il terzo punto della mattinata per gli Stati Uniti è invece stato conquistato da Brooks Koepka e Daniel Berger, giustizieri 2-1 del duo britannico composto da Lee Westwood e Matthew Fitzpatrick. Come da pronostico, gli spagnoli John Rahm (numero uno del ranking) e Sergio Garcia hanno invece vinto la propria sfida, regolando 3-1 i combattivi Justin Thomas e Jordan Spieth.

Nel pomeriggio statunitense sono poi andati in scena i quattro fourball. Di seguito i risultati:

Johnson e Schauffele 2&1 nel match 1 contro Casey e Wiesberger,

DeChambeau e Scheffler pari nel match 2 contro Rahm e Hutton

Finau ed English 4&3 nel match 3 contro McIlroy e Lowry

Thomas e Cantlay pari nel match 4 contro Fleetwood e Hovland

Perciò la giornata si chiude con il team USA avanti 6-2.

