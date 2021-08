Amarezza, per quella che poteva essere la sua Olimpiade e invece é terminata ancora prima di entrare nel vivo. Angelo Crescenzo si ritira dal kumite -67kg e, dopo aver perso all'esordio 5-0 venezuelano Madera Delgado, deve dire addio ad ogni sogno di gloria. Non aveva iniziato bene Crescenzo, ma avrebbe avuto le chances per rifarsi. Invece un problema fisico lo ha fermato e tutte le sue gare in programma nelle qualificazioni del pool B sono state cancellate.

