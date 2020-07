Moto2: tripletta italiana! Vince Bastianini davanti a Marini e Bezzecchi

Successo pazzesco, tutto italiano in Moto2! Enea Bastianini vince la prima gara della carriera nella classe di mezzo. Gara dominata dal primo all'ultimo giro, davanti ai due alfieri del team Sky. Secondo Luca Marini, chiude il podio Bezzecchi. Nagashima undicesimo rimane in testa al mondiale, ma si può sognare con tutti questi italiani in gran forma!

Grande, super, incredibile, fantastica gara di Enea Bastianini che trionfa a Jerez nel Gran Premio di Andalucia, terzo atto del mondiale di Moto2 2020. Primo successo in carriera nella classe di mezzo per Enea, secondo podio stagionale dopo il terzo posto di Losai.

Grandissima vittoria: un dominio dalla prima curva, un successo meritato, mai messo in discussione. Ma non c'è solo gioia per Bastianini, ma è proprio un trionfo italiano. Podio tutto tricolore, con Luca Marini secondo e Bezzecchi terzo. Il team Sky ci prova a stare al passo con il leader, soprattutto Marini nella fase centrale prova a dare fastidio a Enea, ma Bastianini ne ha certamente di più e stravince a Jerez.

Fuori dal podio Sam Lowes. Il britannico, dopo aver dominato le qualifiche e il warm up, si auto elimina con una brutta partenza, poi perde il ritmo e chiude quarto, davanti a Canet e Martin. Settimo Luthi.

Nagashima undicesimo rimane in testa al mondiale, ma è tutto aperto con gli italiani in gran forma!

I 5 momenti della gara

- Sam Lowe perde qualche posizione. Davanti va Bastianini, poi Bezzecchi e Marini per il trio tutto italiano. Quarto Navarro, poi Canet e Lowes.

- Davanti succede ben poco. Bastianini se ne va, i due del team Sky tengono stabilmente il podio. Quarto Lowes, poi Canet e Navarro.

- Caduti intanto Dixon, Daalla Porta e Garzò. Marini secondo invece rompe gli induci e prova a spingere, cercando di andare a prendere Bastianini.

- Cade anche Navarro in una corsa a eliminazione! Davanti Marini prova ad attaccarsi a Bastianini ma Enea ne ha di più e se ne va. Cade anche Lorenzo Baldassarri.

- Finale senza grossi sussulti. Podio tutto italiano.

La statistica chiave

Primo successo in carriera in Moto2 per Enea Bastianini. Prima volta in Moto2 con un podio tutto italiano. Nella classe di mezzo mancava da Imola 1998.

La dichiarazione

Luca MARINI: "Sono felice per la gara, ma volevo vincere ancora. Comunque è un secondo posto importante per il campionato. Enea era più forte, poi ho provato a superarlo ma è stato bravo a rimanere davanti. Alla fine ho gestito il secondo posto. Sapevo che questa gara sarebbe stata più difficle di quella scorsa".

Il migliore

Enea BASTIANINI: Gara a dir poco perfetta. Parte a fionda e se ne va. Nella parte centrale commette qualche errorino, ma ne ha per prendere distacco da Marini.

Il peggiore

Jorge NAVARRO: Due gare a Jerez, due zeri. Pista da dimenticare. La stagione per lui ripartirà da Brno.

