Valentino Rossi scatterà dalla settima piazzola sulla griglia di partenza del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Il Dottore ha raddrizzato parzialmente la situazione rispetto alle criticità riscontrate nella giornata di ieri ed è riuscito a migliorare in sella alla sua Yamaha, conquistando comunque un discreto piazzamento e la possibilità di partire dalla terza fila. Il centauro di Tavullia, quarto la settimana scorsa nel GP di San Marino sempre su questa pista, proverà ad ottenere un risultato importante nella gara di domani per continuare a battagliare per il titolo iridato.

Valentino Rossi ha raccontato in questo modo il suo sabato pomeriggio: "Sono contento, è stato un buon sabato. Stamattina siamo riusciti a trovare un bilanciamento giusto e siamo entrati nei 10. Tutti hanno alzato il livello, ma sono contento perché lo abbiamo fatto anche noi. Nel pomeriggio, durante la FP4, abbiamo fatto delle modifiche sulla moto che mi hanno dato un buon grip e avevo un buon passo, ero più veloce. In qualifica mi trovavo bene e potevo fare meglio: non ho guidato al massimo, ho lasciato qualche decimino in frenata, non sono stato bravissimo. Sono a tre decimi dalla pole position, ma parto settimo perché siamo tutti lì: sarebbe stato bello partire in seconda fila, invece, così sarà un po’ più difficile. Il passo ce l’ho“.