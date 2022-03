Marquez: il video della caduta

Ad

GP Indonesia Bagnaia: "Sono giù di morale, dobbiamo svoltare in fretta" 35 MINUTI FA

Marquez tranquillizza tutti: "Sto bene"

Lo stesso Marc Marquez, con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha rassicurato tutti circa le sue condizioni dopo la caduta: "Sto bene. In via precauzionale, e per non correre altri rischi, abbiamo deciso di non prendere parte al Gran Premio di Indonesia. Voglio ringraziare lo staff medico della MotoGP e dell'ospedale Mataram per come mi hanno assistito. E grazie a tutti per i messaggi di supporto".

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

GP Indonesia Pagelle: super Oliveira, disastro Bagnaia e Honda. Bene Quartararo 3 ORE FA