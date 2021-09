Stanno scorrendo i titoli di coda sulla carriera da pilota di MotoGP di Valentino Rossi. Il pilota Petronas, che per il GP di San Marino ha dedicato un casco speciale alla bimba che sta per nascere dalla sua compagna Fracesca, non si è dimentricato dei suoi tifosi.

Il circuito romagnolo (intitolato a Marco Simoncelli) è quello di casa ed è qui - come al Mugello del resto - che la marea gialla si raccoglie per sostenere il suo idolo, che si ritirerà alla fine della stagione.

Al termine della gara ( in cui il Dottore chiude 17° ), Rossi si ferma cn la propria moto ai piedi della tribuna in cui si ritrova riunito il suo pubblico, e lo saluta calorosamente per la penultima volta.

Benché questo sia l'ultimo GP sammarinese per il pilota di Tavullia, si ritornerà su questo circuito nel weekend del 24 ottobre per il GP dell'Emilia romagna, dove il lungo addio di Valentino al popolo del 46 troverà l'epilogo.

