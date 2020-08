Bandiera rossa per la Moto2: dopo 3 giri Bastianini perde il posteriore, cade e si sfiora la tragedia in pista.

Bruttissimo incidente nel GP d'Austria durante la gara di Moto2. Durante la conclusione del terzo giro, infatti, Enea Bastianini perde il posteriore e cade. Non è lui però il problema, ma la dinamica di ciò che accade dopo: mentre lui si rialza pèer correre fuori dalla pista, la sua moto purtroppo si ferma in mezzo e si sfiora la tragedia.

L'incidente

Alcuni, infatti, riescono a evitare il mezzo inerte, ma Hafizh Syahrin non la vede e la centra in pieno: entrambe le moto vanno in frantumi, i detriti si spargono per la pista e Syahrin cade pesantemente di schiena.

L'airbag del pilota, per fortuna, scatta subito evitando il peggio. Dopo i soccorsi, le prime notizie sono comunque confortanti: pilota sempre conscio, con tante contusioni e portato in ospedale per controlli.

La dinamica

E' lo stesso Bastianini a raccontare ciò che succede:

Io per fortuna sto bene, contento per Syahrin se sta bene. Peccato perché la moto non andava in velocità, cercavo di forzarla: l’ho aperta un po’ prima e si è chiusda dietro. Volevo rimanere agganciato ai primi ma facevo fatica. Quando sono caduto ho cercato di togliermi dalla pista. Ho avuto paura per Syahrin quando ha preso la mia moto, è stata una brutta caduta, speriamo davvero che stia bene.

Gli altri coinvolti

Anche Pons e Gilang vengono coinvolti nell'incidente. Pons non riesce a evitare la forcella disintegrata della moto di Bastianini, che per via della gomma rimbalza ovinque; a Pons scoppia la gomma anteriore e tentando il controllo taglia in diagonale la pista per buttarsi nell'erba. Riesce a evitare Syahrin a terra, ma poi cade e prende dentro il posteriore di Gilang. Per fortuna entrambi non subiscono conseguenze.

Ovviamente bandiera rossa e si riparte dalkla pit lane con le posizioni dopo la chiusura del terzo giro, e con una rimanenza di 13 giri.

