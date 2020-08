Dal nostro partner OAsport.it

Maverick Vinales batte finalmente un colpo e lancia un segnale importante di ripresa soprattutto dal punto di vista mentale, dopo la debacle di Brno ed un primo approccio non esaltante nelle libere del venerdì a Spielberg. Lo spagnolo della Yamaha ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2020, quarta tappa della stagione del Mondiale MotoGP, strappando anche la qualificazione diretta per il Q2 grazie al terzo posto complessivo nella classifica combinata delle prove libere. Il nativo di Figueres ha piazzato un time-attack di alto profilo proprio negli ultimi minuti delle FP3, dopo aver girato a lungo con pneumatici da bagnato a causa di un asfalto ancora umido specialmente nel T2.

L’ex pilota della Suzuki, attualmente secondo nella classifica del campionato, ha siglato un notevole 1’24″317 che gli ha permesso di precedere la Ducati Pramac dell’australiano Jack Miller (salito in quarta piazza nella combinata) per appena 46 millesimi in questa sessione. Terzo a 109 millesimi dalla vetta un convincente Andrea Dovizioso, estremamente competitivo sia in condizioni di asfalto ibrido che sul giro secco nel finale con pneumatici slick sulla sua Ducati ufficiale. Buoni segnali anche per la Suzuki, che si è inserita in quarta piazza con Alex Rins ed in sesta con Joan Mir in questo turno riuscendo però soprattutto a portare entrambe le moto direttamente in Q2. Quinto posto parziale per la migliore delle KTM nelle FP3, guidata da Miguel Oliveira in grande spolvero sulla pista austriaca. Mattinata in salita per le Yamaha Petronas e per la M1 ufficiale di Valentino Rossi, che non è riuscito a trovare il giusto feeling negli ultimi minuti della sessione quando ha cercato il time-attack con gomme nuove.

Il nove volte campione del mondo si è dovuto accontentare dell’undicesimo tempo a sette decimi dal compagno di squadra Vinales e sarà costretto a prendere parte al Q1 non essendo riuscito a migliorare il proprio crono di riferimento fatto segnare nelle FP1 di ieri. Discorso diverso per Fabio Quartararo, leader del Mondiale e specialista del giro secco, che ha fatto molta fatica su pista umida per poi strappare in extremis il pass per il Q2 con un time-attack comunque non ottimale per le sue potenzialità. Il francese ha infatti chiuso 8° nelle FP3 e solo 10° nella graduatoria combinata delle libere, superando il taglio per appena 44 millesimi nei confronti della Ducati di Johann Zarco (Team Avintia). Turno abbastanza interlocutorio per Franco Morbidelli, che è comunque rimasto nella top 10 assoluta grazie alla sua prestazione del venerdì mattina, mentre Danilo Petrucci si è migliorato, ma ciò non è stato sufficiente per guadagnarsi un posto in Q2.

CLASSIFICA FP3 GP AUSTRIA 2020 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1’24.317

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 312.1 1’24.363 0.046 / 0.046

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.5 1’24.426 0.109 / 0.063

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1’24.434 0.117 / 0.008

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.1 1’24.508 0.191 / 0.074

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1’24.517 0.200 / 0.009

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1’24.525 0.208 / 0.008

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1’24.611 0.294 / 0.086

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 307.6 1’24.663 0.346 / 0.052

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.9 1’24.961 0.644 / 0.298

11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 301.6 1’25.021 0.704 / 0.060

CLASSIFICA COMBINATA LIBERE GP AUSTRIA 2020 MOTOGP

1 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.193 16 1’24.525 13

2 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’24.237 20 0.044 0.044 1’35.009 2 1’24.426 20

3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.779 21 0.124 0.080 1’27.941 5 1’24.317 20

4 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’24.724 21 0.170 0.046 1’26.475 5 1’24.363 8

5 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’24.378 21 0.185 0.015 1’30.704 6 1’25.048 19

6 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’24.573 22 0.241 0.056 1’27.458 2 1’24.434 12

7 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’24.718 22 0.315 0.074 1’27.421 10 1’24.508 20

8 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’24.743 22 0.324 0.009 1’27.793 5 1’24.517 15

9 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.588 21 0.395 0.071 1’29.597 4 1’25.318 19

10 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.753 22 0.418 0.023 1’29.264 3 1’24.611 21

11 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’24.655 19 0.462 0.044 1’27.625 6 1’25.468 20

12 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’24.837 17 0.470 0.008 1’29.669 2 1’24.663 14

13 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.879 22 0.686 0.216 1’27.967 5 1’25.021 20



