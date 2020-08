Dal nostro partner OAsport.it

La prima giornata di prove libere della MotoGP è andata in archivio a Spielberg con una seconda sessione notevolmente condizionata da un asfalto umido (tra curva 3 e curva 5) in via di asciugamento che ha costretto quasi tutti i piloti a rimanere ai box fino agli ultimi minuti del turno. Uno scroscio di pioggia ha infatti bagnato la seconda sezione della pista austriaca verso la fine delle FP2 della Moto3, compromettendo di fatto il programma di lavoro previsto dai vari team della classe regina per i 45 minuti di prova pomeridiani. Jack Miller ha siglato il miglior tempo delle FP2 in 1’26″475 proprio sulla bandiera a scacchi, non riuscendo però a progredire dal punto di vista cronometrico rispetto al turno mattutino.

L’australiano della Ducati Pramac si conferma dunque uno specialista assoluto in situazioni di asfalto ibrido, che potrebbero anche ripresentarsi nel corso di questo fine settimana alla luce delle previsioni meteo dei prossimi due giorni in Stiria. Buoni riscontri anche per le KTM Tech 3 del rookie spagnolo Iker Lecuona e del portoghese Miguel Oliveira, rispettivamente secondo e terzo in classifica a 753 e 946 millesimi dal miglior tempo di Miller in queste FP2. Quarta piazza per la Suzuki di un ottimo Alex Rins, sempre alle prese con un problema alla spalla, mentre il francese Johann Zarco ha completato la top 5 con la Ducati del Team Avintia a 1.150 dalla vetta.

45 minuti di prova interlocutori per Valentino Rossi, sceso in pista nelle battute conclusive con gomme slick per provare (senza successo) a migliorare il tempo fatto segnare in mattinata. Il “Dottore”, nono in queste FP2 a 1.492 dalla testa, resta infatti 13° nella classifica combinata delle libere ed è virtualmente escluso dai dieci piloti qualificati direttamente per il Q2 in attesa di capire se sarà possibile girare sull’asciutto nella terza e ultima sessione di prove libere prevista domattina. Andrea Dovizioso, dopo l’ottimo secondo posto nelle FP1, ha preferito non correre rischi inutili senza mettere a referto dei giri cronometrati validi in attesa di tornare a spingere nella giornata di domani. Senza tempo anche le due KTM ufficiali di Pol Espargarò e Brad Binder, attesi entrambi ad un weekend da grandi protagonisti nel circuito di casa per la Red Bull.

CLASSIFICA FP2 GP AUSTRIA 2020 MOTOGP

1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 306.8 1’26.475

2 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 303.3 1’27.228 0.753 / 0.753

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 302.5 1’27.421 0.946 / 0.193

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1’27.458 0.983 / 0.037

5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 300.0 1’27.625 1.150 / 0.167

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.0 1’27.793 1.318 / 0.168

7 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.5 1’27.839 1.364 / 0.046

8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.1 1’27.941 1.466 / 0.102

9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.3 1’27.967 1.492 / 0.026

10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 301.6 1’28.012 1.537 / 0.045

11 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 299.1 1’28.444 1.969 / 0.432

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’29.264 2.789 / 0.820

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.0 1’29.597 3.122 / 0.333

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 299.1 1’29.669 3.194 / 0.072

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 301.6 1’29.984 3.509 / 0.315

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.6 1’30.704 4.229 / 0.720

17 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’31.941 5.466 / 1.237

4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’35.009 8.534 / 3.068

38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.7 1’37.709 11.234 / 2.700

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 279.7 1’40.346 13.871 / 2.637

