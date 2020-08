Credit Foto From Official Website

Al settimo giro sul circuito di Spielberg forte impatto tra Zarco e Morbidelli sul rettilineo che porta alla curva 3, poi la moto del francese procede come un proiettile e sfiora per un nulla l'impatto con Valentino Rossi che se l'è vista bruttissima. Nulla di grave per Zarco mentre il centauro italiano viene portato fuori in barella.

Tremendo incidente e attimi di paura a Spielberg durante il gran premio d'Austria di MotoGP! Nel corso del settimo, sul rettilineo che porta alla curva 3, Zarco entra in contatto con Morbidelli, i due piloti finiscono rovinosamente a terra e le loro due moto proseguono pericolosamente. Soprattutto quella del francese che si trasforma in una scheggia impazzita, decolla sopra Vinales e per una frazione di secondo non centra in pieno Valentino Rossi!

Impressionanti le immagini dei vari replay mandati in onda dalla TV durante la sospensione, con Rossi che per miracoloso non viene colpito dalla moto di Zarco, illeso e capace di uscire dalla pista sulle sue gambe. Paura invece per Franco Morbidelli che viene soccorso e portato via in barella, salvo poi proseguire sulle sue gambe verso la clinica mobile.

Chi ha rischiato davvero più di tutti pare proprio il "Dottore" che, dopo essersi visto davanti alla visiera la moto di Zarco, è rientrato ai box apparentemente scosso e tranquillizzato dai suoi meccanici. Le telecamere però non lo hanno perso di vista e lo hanno beccato visibilmente e comprensibilmente scioccato e con le mani sulla fronte, probabilmente dopo che lo stesso Valentino ha rivisto i replay di quanto successo.

